La nueva ilusión española de Nicolás Vallejo-Nágera El ex de Paulina Rubio ha vuelto a ilusionarse con una joven morena residente en Miami

Nicolás Vallejo-Nágera está de nuevo enamorado. “Estoy muy ilusionado con una española que conocí en Miami”, confesaba el empresario a la revista LOVE. Con estas palabras, Colate abandona su vida de soltero tras mucho tiempo sin conocerle pareja y da sentido a las imágenes publicadas el pasado 30 de enero por otra revista en las que se podía ver a la pareja en actitud cariñosa cuando disfrutaban juntos de un paseo por la Marina de Miami Beach. Cogidos de la mano, abrazados, pasando su brazo por el hombro de ella…Colate se mostró ilusionado y lleno de complicidad con su nueva chica. Pero ¿quién es ella?

De momento, son pocos los datos que se tienen de la joven. Sabemos que esta morena de pelo largo y un impresionante cuerpo que viste de manera estilosa, vive en Miami a pesar de su origen español. El empresario también está afincado en Florida, donde en la actualidad maneja su nueva empresa de comunicación. Una profesión que, según señala la revista que ha publicado las instantáneas, comparte con el empresario.

Esta felicidad llega mientras los problemas con su ex mujer, Paulina Rubio, continúan. Desde que la mexicana y Colate se separasen, las relaciones entre ambos no han sido nada fáciles a pesar del hijo que ambos tienen en común. Tanto es así que, según publica LOVE, el empresario habría denunciado a la cantante por el incumplimiento constante del régimen de custodia compartida establecido por la Corte de Miami. “Por fin juntos después de demasiado tiempo... y no debería haber sido así”, escribió Colate junto con una tierna imagen del reencuentro con su hijo el pasado mes de enero. Y es que el pequeño Andrea Nicolás debía haber disfrutado del fin de año junto a sus primos y la familia Vallejo-Nágera al completo en un crucero Disney por las Bahamas, pero no fue así.

El hermano de Samantha Vallejo-Nágera cumplirá el próximo 11 de marzo los 45, un momento perfecto para volver a empezar de cero con su nueva chica y junto a su pequeño Andrea.