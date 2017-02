La reacción de Matt Damon cuando Clooney le dijo que iba a ser papá: ‘¿Estás loco? ¡No se lo cuentes a nadie más!’ El actor ha confirmado el embarazo del matrimonio Clooney que esperan gemelos para el mes de junio

Son grandes amigos. Matt Damon y George Clooney son uña y carne desde que coincidieron en la saga Ocean’s. A partir de entonces fraguaron una gran amistad que perdura con los años. En septiembre de 2014 Damon asistió con su mujer, Luciana Barroso, a la gran boda de George y Amal en Venecia. De ahí que la noticia de su embarazo haya llenado de alegría al productor nominado a los Oscar por Manchester frente al mar que ha sido el encargado de confirmar la esperada noticia.

¡Confirmado! George y Amal Clooney serán padres de gemelos



El actor de The Monuments Men, película dirigida por Clooney, ha contado cómo fue el momento en el que se enteró del embarazo de Amal Clooney: "Estaba trabajando con él el pasado otoño (Suburbicon) y me llevó a un lado del set. Cuando me lo dijo y casi me pongo a llorar. Estoy muy feliz por él. Le pregunté que de cuánto estaba ella, y me dijo que de ocho semanas", ha dicho a Entertainment Tonight Canadá. Mi respuesta fue: "¿Estás loco? ¡No se lo cuentes a nadie más! ¿No conoces la regla de las 12 semanas?", cuenta Damon que le dijo a Clooney que había que tener precaución respecto a los primeros tres meses en todo embarazo. El oscarizado actor , que es padre de tres hijos, continuó: "Por supuesto, no sabía esto. Cuatro semanas más tarde le pregunté si todo iba bien, y me dijo que sí, que estaban bien".

El protagonista de la película La Gran Muralla no puede estar más contento por los dos: "Ella es alucinante, es una mujer extraordinaria. Le ha tocado la lotería. Van a ser unos padres impresionantes. Esos niños tienen suerte", añadió Damon, que será el actor protagonista de la próxima película de Clooney, Suburbicon.