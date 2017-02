La simpática y tierna petición de un niño a su mamá soltera cuando tuvo que llevar a su papá a la escuela

Whitney Kittrell se enfrentó a un reto cuando su hijo llegó con la invitación para el evento Dads and Doughnuts de la escuela de su hijo. La mamá soltera tenía que buscar una solución a este compromiso que pedía a los niños ir acompañados solo por sus papás para una convivencia escolar. Con mucha simpatía y ternura, Whitney decidió ponerse su ropa más masculina, una barba pintada y apoyar a su pequeño que no quería perderse de este día.

“Cuando me convertí en mamá soltera hace más de 3 años, me hice la promesa a mí misma de que haría todo lo que pudiera, incluso si significaba salir de mi zona de confort, para darle a mis chicos una ‘vida’ normal y las mismas experiencias que tienen otros niños. Hemos logrado muchas cosas. Viajes solos, enseñar a mi hijo a jugar con el balón, matar insectos gritando solo un poquito, un sinfín de memorias y una vida normal”, comienza el escrito de Whitney junto a la imagen de este día.

“Pero cuando mi niño regresó del kínder vino a casa con un papel que decía que iba a haber un día de ‘papás y donas’, mi corazón se rompió. Al final, lo senté y le pregunté si quería preguntarle a su abuelo si quería ir. Él solo sonrió y me dijo ‘no, quiero que tú vayas, tú eres mi mamá y mi papá’”, narró de la adorable respuesta que su hijo le dio con la inocencia y franqueza que solo un niño pequeño puede tener.

“Así que esta mañana junte mi mejor outfit de papá, me pinté un poco de pelo facial y fui al desayuno con mi dulce hijo. Tenía tanta pena que no podía sino sonreír cuando me presentaba a sus amiguitos diciendo: ‘ella es mi mamá…también es mi papá así que la traje’. Les he hecho saber que son muy queridos pero muchas veces me pregunto si en verdad está funcionando. Cuando lo iba a dejar, corrió hacia a mí y me abrazó muy fuerte para susurrarme: ‘Mamá, sé que siempre vas a estar ahí y vas a hacer todo por mí. Gracias. Te quiero’, me dio un beso en el cachete y se echó a correr”, continúa la narración de la mamá. “Espero que se acuerde de este día porque yo nunca voy a olvidar sus dulces palabras”, terminó Whitney.