‘Just like the movies!’ Cuando su novia perdió la memoria y lo olvidó, él volvió a enamorarla

Si conquistar el corazón de una mujer es difícil la primera vez, la segunda no debe tener nada de sencillo, pero eso no detuvo a Richard Bishop, quien tuvo que conquistar a Jessica Sharman… aunque ella ya era su novia. La chica de 20 años sufrió un ataque de epilepsia tan grave que borró su memoria haciendo que se olvidara de todos sus seres queridos, incluyendo a su pareja, sin embargo, él demostró que el corazón siempre recuerda.

Juntos de nuevo, ambos contaron su experiencia a The Sun, recordando cómo todo comenzó cuando se subieron juntos al tren camino al trabajo y fue ahí cuando Jessica, de 20 años, perdió el conocimiento. "Cuando volví en mí tras el ataque estaba aterrorizada, no tenía ni idea de quién era nadie, todo el mundo era extraño para mí. Recuerdo haber subido al tren... y eso es todo", narró quien tampoco tiene recuerdos con su familia, incluyendo a sus padres.

Al estar hospitalizada sin saber quién era, su madre comenzó a mostrarle fotos de la familia, pero ella se sintió frustrada al no tener ninguna de esas imágenes en su cabeza. Por si fuera poco, fue todavía más triste enterarse que los médicos le daban pocas esperanzas de que algún día volviera a recordar algo.

Mientras todo esto ocurría, Richard no se movió de su lado y, tras ser dada de alta, siguió visitándola contándole lo que hacían juntos. Sin embargo, no fue sencillo pues, en un principio, Jess le temía y no quería quedarse a solas con él, algo que cambió con la perseverancia del muchacho. "Le vi tan apasionado y tan decidido a cuidarme que decidí darle otra oportunidad. No recuerdo la primera vez que me enamoré de Rich, pero sí la segunda". Y aunque hay un 50 por ciento de posibilidades de que Jessica vuelva a tener un episodio como el del tren, la chica confía en que su enamorado se encargará de conquistar su corazón de nuevo, si es necesario.