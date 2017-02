¿Vivir sin pagar por tu comida? ¡Esta familia lo está haciendo y les funciona muy bien!

Como cualquier madre, Lydia Harvey está muy pendiente de lo que comen sus hijos, pero ella quiso ir más lejos cuando, por cuestiones de salud, tuvo que cuestionarse de dónde venían los alimentos que daba a sus pequeños. Uno de ellos, Ashton, resultó ser celiaco, algo que los obligó a cambiar sus hábitos a tal grado, que ahora producen sus propios alimentos.

Al no saber mucho de la enfermedad, la madre de cuatro comenzó a leer al respecto y lo que más la impresionó es la baja calidad que hay en lo que comemos a diario. “Comencé a hacer preguntas, leer los ingredientes en los paquetes, buscar en Google todo lo que no entendía. Me di cuenta de que mucho de lo que nos alimenta ni siquiera es comida”, contó Lydia, originaria de Nueva Zelanda, al medio local Wnganui Chronicle.

Fue así como ella y su esposo tomaron una decisión que les ha cambiado la vida pues, ahora, la familia produce su comida, cultivando frutas y verduras en casa, además de intercambiar productos con los vecinos, como ingredientes para cocinar, lo que ha reducido a cero sus gastos en comida. “Yo creo que si das libremente, regresará a ti de la misma manera. Siempre tenemos producción extra y damos lo que tenemos: fruta, vegetales, huevos… Aunque nunca pedimos nada a cambio, la gente es feliz al regresarnos algo”, explicó Lydia.

Y a pesar de que sus hijos están felices de aprender a producir, también les ha costado trabajo adaptarse pues, como niños que son, extrañan cosas como las papas fritas o los noodles. “Tienen que aprender a pensar de dónde viene su comida. No pueden abrir un paquete sin pensarlo”, recalcó. ¿Qué dices? ¿Te animarías a intentarlo?