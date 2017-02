¿Por qué no deshacerte de tus perros cuando decides tener hijos? Esta mujer te da una poderosa razón

Es verdad, el debate entre si las mascotas son buenas o malas para los niños tiene muchas vertientes, sin embargo, Sanjana Madappa, una mujer de India, se ha pronunciado en contra de aquellas familias que al quedar embarazadas, deciden regalar a sus animales y su mensaje es tan poderoso, que se ha vuelto viral.

Sanjana y su esposo tienen en casa cinco perros, a quienes durante mucho tiempo cuidaron como si fueran sus hijos. Según cuenta en su texto, cada vez que había tratado de aconsejar a sus amigos de no deshacerse de sus mascotas, la respuesta era la misma, que ella no tenía hijos así que no podía opinar.

“El año pasado quedé embarazada y he tenido un embarazo bastante difícil. Durante los primeros seis meses estuve pegada al inodoro, incluso hospitalizada porque estaba vomitando sangre. Tuve unas semanas de reposo. Mi embarazo se convirtió de alto riesgo. No puedo ni siquiera empezar a describir todos los pensamientos que pasaron por mi cabeza pero lo que puedo decirte es esto: ni una vez pensé que mis perros tuviesen que irse”.

Tras un primer trimestre complicado, Sanjana se dio cuenta que sus perros eran la razón por la que se levantaba cada mañana sin importar su malestar. “Los días que pasé llorando, tuve el peso reconfortante de la cabeza de Diego en mi regazo, me tranquilizaba diciéndome que las cosas estarían bien. Las noches que pasé en el suelo pegada al baño, Leo me acompañó, me tocaba suavemente para comprobar que estaba bien”, continúa su texto, el cual ha sido compartido más de 11 mil veces.

Tras el nacimiento del pequeño Ayan, la familia continúa igual de unida y Sanjana no se arrepiente de no haber renunciado a alguno de sus miembros. "Para todas esas personas puedo decir esto. Nunca podré abandonar a un animal que me ama y confía en mí con la misma inocencia y pureza que hace mi bebé. No podría abandonar a un miembro de la familia para traer a otro. No voy a traicionar una vida que depende de mí tanto como lo hace mi hijo. A todas esas personas voy a decirles siempre: no sin mis perros".