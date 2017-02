El novio y el padre de Selena Gomez, ¡parecidos razonables!

A los seguidores de Selena Gomez no se les escapa ni una. Hace unos días, una cuenta de Instagram dedicada a la cantante publicó una imagen que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Una comparativa compuesta por dos fotografías, en la primera aparecen los padres de Selena con ella en brazos, y en la segunda, la cantante y su novio, The Weeknd. A simple vista, no hay nada extraño con ambas imágenes, pero al fijarnos con detalle, es imposible no apreciar el gran parecido que tiene el cantante con su 'suegro', Ricardo Joel Gomez, padre de Selena.

Entre Abel Tesfaye –nombre real de The Weeknd- y el padre de la cantante no hay lazo consanguíneo alguno, sin embargo, el parecido entre ambos es tan asombroso que los fans de Selena no pasaron por alto esta coincidencia. “Cuando te das cuenta de que Selena y The Weeknd son igual que los papás de Selena cuando eran jóvenes”, reza el texto que acompaña a la imagen.

Selena nació en Grand Prairie, Texas, en 1992. Su padre, Ricardo, es de ascendencia mexicana, y su madre, Mandy, tiene sangre italiana. A los cinco años de nacer la niña, la pareja se divorció, quedándose la madre con la custodia de la pequeña. Fue una época muy dura, ya que Mandy tuvo que trabajar mucho para sacar a la familia adelante. Con el tiempo, ésta rehizo su vida. En 2006, se casó con Brian Teefey y en 2013 dio a luz a Gracie Elliot Gomez, su segunda hija. Ricardo, por su parte, también rehízo su vida y tuvo otra hija.

Selena ha hecho oficial su romance compartiendo en sus redes sociales un vídeo de su romántica escapada a Venecia con The Weeknd. Sin embargo, minutos después, la cantante borró la publicación. La pareja está dispuesta a luchar contra viento y marea por su relación, ajena a los rumores que aseguran que sus respectivos ex, Bella Hadid y Justin Bieber, no se han tomado nada bien su historia de amor.