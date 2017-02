Rentó una película y en la caja encontró un lindo mensaje y dinero… ¿Quién le dejó el misterioso regalo?

Para Liz, una tarde de películas y palomitas al lado de su madre se convirtió en una gran forma de terminar enero luego de encontrar una muy grata sorpresa en la caja del DVD que decidió rentar ese día. La chica compartió su experiencia en Twitter, demostrando que todavía hay mucha gente que vive bajo el lema de “haz el bien sin mirar a quien”.

Dentro del empaque había 100 dólares (poco más de 2 mil pesos mexicanos) y una nota, en donde la persona que los dejó ahí explicaba un poco la dinámica de su singular regalo. Al parecer, no es la primera vez que este chico realiza una obra de caridad dedicada a alguien que no conoce, acción que parece disfrutar mucho.

“¡Hola! Mi nombre es Marcos, cada mes tomo 100 dólares que normalmente gastaría en mí y se los doy a algún extraño. Este mes he decidido cambiarlo un poco y lo puse en una caja de Redbox DVD. Eres la primera entrega del 2017, sólo pido que uses el dinero de buena forma. Si no lo necesitas, dáselo a alguien más. Pero si tienes la necesidad, quédatelo. ¡Ten un gran día!”, expresaba la nota escrita a mano en una hoja de cuaderno.

Emocionada, Liz subió a Twitter las fotos del dinero junto al texto, agradeciendo a Marcos el lindo gesto que, no sólo le hizo el día a ella, sino a su mamá, quien se quedó con el dinero. Por sorprendente que parezca, el tuit llegó a este bondadoso muchacho, quien le contestó feliz de haber logrado su cometido. “¡Internet es un mundo pequeño! Mi sobrina vio tu tweet en su inicio y me lo envió. ¡Estoy muy feliz de haber alegrado el día de tu madre!” escribió quien, seguramente, seguirá haciendo a mucha más gente feliz este año.