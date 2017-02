¡Vaya historia de amor! Él salvó su vida en el atentado del Maratón de Boston y hoy se van a casar

Ambos comparten el dolor de haber vivido un episodio imposible de olvidar. Ella como espectadora del evento y él como bombero, enfrentaron el atentado del Maratón de Boston ocurrido en abril de 2013 un hecho que, aun con toda la tristeza que lo rodea, guarda un poco de esperanza gracias a historias como ésta. Mike Materia se acercó ese día a una herida y confundida Roseann Sdoia para auxiliarla sin saber que jamás volverían a separarse.

"Le pregunté si iba a morirme", recuerda Roseann, de acuerdo con el New York Post. “Y él me dijo que me recuperaría, que solo estaba herida en la pierna". Así fue el primer encuentro entre esta pareja que hoy se encuentra planeando su boda y todo, gracias a que la madre de la chica notó que había algo especial en ese bombero que había auxiliado a su hija.

Según han contado a los medios, dos días después del incidente, Mike visitó a Roseann en el hospital y, aunque en un principio ella no prestaba mucha atención a los cuidados de aquel extraño, poco a poco la amistad fue creciendo hasta evolucionar en algo más. "Probablemente no le hice mucho caso al principio. Yo lo estaba pasando muy mal. Pero ahora los dos nos reímos de aquello y le echamos la culpa a la morfina que me daban para el dolor".

Aunque la pierna de Roseann tuvo que ser amputada, ella ha sabido salir adelante gracias al apoyo de su familia y claro, de Mike quien, tras casi cuatro años de noviazgo, decidió sorprender a su pareja y lo hizo de la forma más tierna y con ayuda de su perro, a quien le colocó en el collar un letrero que decía "Mike quiere saber si te casarás con él".

Juntos, también planean el lanzamiento de un libro llamado Perfect Strangers en el que contarán su historia de amor. "Siento que, en cierto sentido, las cosas suceden por una razón”, asegura Roseann al respecto.