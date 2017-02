Georgina Rodríguez comparte su álbum de fotos privado, pero ¿dónde está Cristiano Ronaldo? La novia del jugador del Real Madrid ha abierto su perfil en las redes sociales, en las que sin embargo no muestra ninguna instantánea con el futbolista

Georgina Rodríguez, la novia del futbolista Cristiano Ronaldo, se había mantenido bastante discreta con respecto a su vida personal... hasta ahora. La española ha decidido compartir con sus seguidores su álbum privado de fotografías, aquellas a las que hasta el momento sólo tenían acceso sus amigos (su perfil en Instagram estaba cerrado). Definiéndose a sí misma como “vividora de la vida” y “soñadora de los sueños”, Georgina muestra en su página aquellos momentos de su día a día más especiales para ella y ahora podrán verlos todos los que quieran.

Se la puede ver haciendo deporte, practicando por ejemplo bikram yoga, compartiendo sus trucos de belleza, en reuniones con sus amigos y también en las ciudades que ha visitado, como Nueva York, Londres o París. Instantáneas en las que presume de cuerpazo, muestra una amplia sonrisa, síntoma de que su estado de ánimo, y deja alguna frase significativa para ella: “Las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no se meten jamás en la vida de nadie”. ¡Toda una declaración de intenciones que dice mucho de ella!

No hay sin embargo ni rastro en estas fotografías de Ronaldo. A pesar de que su relación con el futbolista se ha ido consolidando con el paso del tiempo e incluso han aparecido ya juntos en un evento muy importante para el deportista –la pasada entrega de los premios The Best a principios de enero-, Georgina no deja constancia de esta en sus redes, al menos de ningún momento privado -sí que en su perfil de twitter ha mostrado las noticias referentes al mencionado evento público-. Quizá quiera seguir manteniendo el misterio en este sentido, igual que el futbolista que tampoco ha enseñado ninguna ocasión compartida con ella en sus redes, en las que sí aparece su familia.

La pareja vive su relación con naturalidad y se les ha podido ver en varias ocasiones disfrutando de la noche madrileña en una cena o un concierto. Georgina también ha aplaudido a Ronaldo en el estadio en sus partidos y ya conoce a la familia del portugués y a su hijo, con quien ha congeniado a la perfección. Ella continúa con su rutina habitual en su trabajo, en un centro de El Corte Inglés situado en la zona financiera de Madrid, y ocupa su tiempo libre por ejemplo con un plan de compras. Las cosas habituales que se pueden hacer una tarde cualquiera.

La revista ¡HOLA! publicó a finales de noviembre las primeras imágenes en exclusiva de Ronaldo con su novia, con la que sale desde hace unos meses, en Disneyland París. Estas fotos sacaron a la luz su relación con la española que, según pudo saber en exclusiva HOLA.com, se crió en Jaca y estudió danza clásica. Ha hecho además algunos trabajos como modelo. La primera y de momento única vez que la pareja ha posado en público fue en la gala The Best de la FIFA, celebrada en Zúrich, en la que Ronaldo fue nombrado jugador del año.