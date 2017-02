Estas chicas adoptaron a una viejita en su squad para que no se sintiera sola

Las salidas de chicas son las más divertidas y este grupo de amigas de Ottawa sabe cómo pasarla bien. Mientras estaban en el baño de un restaurante, Mahri Smith y sus amigas, llamaron la atención de una adorable viejecita que en ellas veía el reflejo de su propia juventud. Cuando la señora se acercó a comentarles esto, las jovencitas la invitaron a unirse a su squad y las imágenes no tienen precio.

“Esta señora en el baño me veía y me dijo: ‘Me acuerdo cuando mis amigas y yo nos arreglábamos para salir, lo extraño’. Y le dije: ‘¿por qué extrañarlo? Todas estamos en una salida ahora, ¿no?’. Para no hacer el cuento largo, ahora tenemos una nueva amiga”, escribió Mahri junto a la serie de fotografías en las que posaron frente al espejo.

La joven aspirante a modelo obtuvo 79,000 retweets y 263,000 favoritos en solo unos días. Las tiernas imágenes muestran a la señora entre risas posando con las chicas que la arroparon como parte de su squad. El contraste que se ve entre las mujeres de las imágenes no podría ser más adorable. Mientras las chicas van vestidas de lo más sexys y conocen sus ángulos a la perfección, la señora luce como una mujer de su edad lista para una salida en familia. Eso sí, a todas las une una enorme sonrisa que demuestra lo bien que se la pasaron en este momento.

En definitiva, el baño de mujeres es el lugar perfecto para la complicidad femenina y por qué no, para una que otra selfie.