Con una invitación a comer, este chico le cambió la vida a un ‘homeless’ de una forma inspiradora

Adam August veía todos los días al mismo hombre sin hogar afuera de una cafetería. Cada vez que pasaba por ahí, se prometía a sí mismo que lo invitaría a comer alguna vez, pero siempre encontraba un pretexto para no hacerlo. Al fin, su buena intención se hizo realidad hace poco y a raíz de ella, cambió la vida de aquel homeless de una forma increíble.

“Podrá sonar egoísta, pero me sentía solo, no quería pasar el día así. Caminé hacia él, puse mi mano sobre su hombro y le dije ‘¿quieres ir a comer conmigo?’”, contó el chico a Love What Matters. Así, supo que aquel hombre se llama Tarec Atkinson y viajó desde Jamaica a Estados Unidos hace ocho años buscando una oportunidad, sin embargo, las circunstancias lo llevaron a vivir en la calle, en donde muchas veces no tiene qué comer.

Al conocer su historia, Adam sintió que podía hacer algo más por aquella persona con la que había compartido una buena tarde de conversación, así que se propuso ayudarle a encontrar un empleo, una tarea que fue más difícil de lo que pensó. “Lo llevé a mi departamento para que pudiera disfrutar de un baño caliente. Con todas esas dificultades, encontrar un trabajo es imposible. ¿Cómo puedes llenar una solicitud cuando no has comido en días?”, aseguró el joven.

Antes que nada, ambos fueron a una tienda departamental para cambiar la ropa de Tarec por una con la que pudiera presentarse a las entrevistas. Juntos, recorrieron varios lugares preguntando si estaban solicitando, además de visitar la biblioteca local para llenar algunas solicitudes en línea. “Verlo lidiar con la computadora me puso en perspectiva muchas cosas. Algunas personas juzgan a la gente sin hogar pensando que son flojos, que por qué no consiguen un trabajo. La verdad es que el sistema está hecho para que gente como él falle en la búsqueda”.

Tras una semana de entrevistas telefónicas, el hombre consiguió acudir a una segunda charla con el gerente de una tienda. Al llegar, claro que estaba nervioso, pero salió del auto de su amigo confiado. Al volver, Tarec tenía una sonrisa de oreja a oreja, los pulgares arriba y una mirada que reflejaba su felicidad al haber conseguido un trabajo, lo que seguro le dará un giro a su vida a partir de ahora y todo, gracias a Adam y su invitación a comer.

