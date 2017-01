Se volvieron multimillonarios al ganar la lotería pero el dinero solo trajo el divorcio, traiciones y los gastos más estrafalarios

Bien dicen que el dinero no compra la felicidad y si no lo crees, pregúntale a los Bayford. Gillian y Adrian se convirtieron en multimillonarios al ganar $3,922 millones de pesos mexicanos (148 millones de libras esterlinas) al sacarse la lotería de EuroMillions en el 2012. En ese momento parecía que la vida le sonreía a la enamorada pareja que no podía ser feliz, pero no esperaban que el dinero trajera consigo una separación, terribles traiciones y una enorme lista de los gastos más estrafalarios.

El boleto que les costó solo dos libras (poco más de $50 pesos mexicanos) les cambiaría la vida para siempre, desgraciadamente no para bien. Al parecer, tanto dinero sí puede cambiar a las personas, tanto, que solo quince meses después de ganar la lotería, la pareja se divorció culpando al estrés de la atención por su premio. Solo tres meses después de la separación, Adrian conoció y más tarde se comprometió con una joven de 29 años, Samantha Burbidge, quien ahora lo ha dejado.

Por supuesto, no se iría con las manos vacías. El DailyMail reporta que la chica se llevó 30 caballos con valor de casi 8 millones de pesos mexicanos, un auto de un millón y medio y una camper de caballos de $2,650,000 pesos, mientras Adrian se encontraba visitando a sus hijos en Escocia. Pero lo que más molestó a Bayford no fue la huida con estas posesiones y los estrafalarios regalos que le dio en su relación, sino que quien la recogió de la casa fue su exnovio, con el que al parecer, nunca perdió contacto.

Lamentablemente, éste no es el único escándalo al que se ha enfrentado el señor Bayford. Continuamente en la prensa británica se reporta de sus enfrentamientos con inquilinos de sus propiedades a los que ha enfrentado con frases: “No soy una caridad” y “Que comience la guerra”.

Gillian tampoco es ajena al dolor que puede venir con el dinero. Después del divorcio se mudó a Escocia con sus hijos y dice que les quiere dar una vida normal por lo que solo les da tres libras esterlinas (caso $80 pesos mexicanos) a la semana. El lado amargo vino con sus padres, a quienes no les habla desde hace tiempo y considera que no se puede dar una reconciliación entre ellos, a pesar de haberles regalado $525 millones de pesos mexicanos –los papás aseguran que solo les dio $26.5 millones-. Ellos han dicho que ya no reconocen a la mujer que ahora es su hija y que el dinero la ha cambiado.

¿Tal vez la vida sería diferente con un poco menos de dinero?