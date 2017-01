Antonio Banderas, fuera de peligro tras su paso por el hospital a causa de un fuerte dolor en el pecho 'Disfrutando de la naturaleza tras un pequeño susto', asegura el actor malagueño, que ya ha regresado a su casa junto a su pareja, Nicole Kimpel

Antonio Banderas tuvo que acudir al hospital el pasado jueves 26 de enero aquejado de un "fuerte dolor" en el pecho mientras hacía ejercicio en su casa en Surrey (Inglaterra), tal y como informó el tabloide británico The Sun. Banderas, de 56 años, llamó a los servicios de emergencia y fue trasladado de inmediato en ambulancia al centro hospitalario de St. Peter, en Chertsey, donde permaneció en observación hasta que los médicos decidieron que podía ser dado de alta y regresar a su casa.

Disfrutando de la naturaleza tras un pequeño susto. Enjoying nature after a startle. Besos. Una foto publicada por Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 4:27 PST

Afortunadamente todo quedó en un susto y Banderas se encuentra estable y fuera de peligro. "Disfrutando de la naturaleza tras un pequeño susto", ha manifestado el actor esta mañana en su cuenta de Instagram junto a una foto con su novia, Nicole Kimpel. De acuerdo con las declaraciones que ha concedido el actor malagueño al diartio The Sun fue un "episodio sin importancia" y aprovechó para dar las gracias a los médicos que le habían atendido. El actor sin más regresó a la espectacular casa en la que vive junto a su pareja, Nicole Kimpel, desde 2015. "Esta casa me da la sencillez y la libertad que ahora mismo necesito en mi vida. Ya no hay nada que me ate personalmente a Estados Unidos. Tengo una casa en Central Park, en Nueva York, pero también varias en España, y sentí que era el momento perfecto para volver a Europa. Este regreso tenía que llegar", confesó el actor a ¡HOLA!

Exclusiva en ¡HOLA!: Antonio Banderas y Nicole Kimpel nos reciben en su fantástica casa del sur de Londres

FOTOGALERÍA: La impresionante casa de Antonio Banderas en Londres

VER GALERÍA

Antonio Banderas y Nicole Kimpel comenzaron su relación en verano de 2014, tras conocerse en el Festival de Cannes, y desde entonces solo han dado pasos hacia delante. Se han vuelto inseparables; Nicole se ha convertido en un apoyo fundamental para él, y no podía faltar en esta etapa que el intérprete esperaba con tantas ganas. Desde 2015 Antonio Banderas reside junto a su novia en Inglaterra donde comenzó a estudiar diseño de moda en la prestigiosa escuela Central Saint Martins y ha lanzado su propia forma de ropa para hombre, y recientemente presentó una colección de relojes y joyas. El actor disfruta de la naturaleza y de las actividades al aire libre en su nuevo hogar." Surrey me parece un lugar mágico. Ya no soy una persona a la que le interesen demasiado las fiestas, así que aquí encuentro la paz y el espacio que necesito para estudiar y centrarme en mis pensamientos".