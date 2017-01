El beso con el que Doda Miranda confirma su nuevo amor El ex marido de Athina Onassis ha recuperado la ilusión al lado de Denize Severo, una bella presentadora de televisión

Ahora sí. Después de que todas las alarmas saltaran el pasado mes de diciembre, Doda Miranda ha confirmado que está de nuevo enamorado. El jinete está feliz y ya no quiere ocultarlo más. La culpable de que haya recuperado la ilusión en el amor tiene nombre y apellidos. Se trata de Denize Severo, una presentadora de televisión conocida por ser reportera de un popular programa que conduce el periodista brasileño Amaury Jr., y que ha conseguido conquistar el corazón del ex marido de Athina Onassis. Doda está viviendo un nuevo capítulo de su vida gracias a Denize y ya no quieren ocultar más su amor.

La pareja lleva semanas publicando varias imágenes en sus redes sociales en las que se muestran de lo más cariñosos y cómplices, sin embargo, hasta ahora no habíamos visto confirmar su relación de manera 'oficial'. Ha sido Denize la que ha compartido una romántica foto en la que salen dándose un romántico beso en la playa. Sin duda, sobran las palabras para describir lo felices que están.

Todas las alarmas saltaron el pasado mes de diciembre, cuando empezaron a dar pistas sobre su romance con las fotografías que publicaban en sus perfiles personales. Según el medio Veja Sao Paulo, el que durante años había sido el gran amor de Athina Onassis y la presentadora se conocieron hace tres meses cuando ella fue a cubrir un evento de hípica en el que él participaba. Denize dejó muestra de este evento en sus redes, el pasado 9 de octubre, posando con el jinete en el torneo de Salto Internacional en la Sociedad Hípica Paulista. Semanas más tarde, volvieron a dejarse ver juntos, esta vez en una velada en la que también estaba el futbolista Kaká, muy amigo del jinete.

Desde entonces, se han vuelto inseparables y Severo parece que ya está totalmente integrada en la familia de su novio, ya que tal y como él mismo ha publicado en redes, se lleva a las mil maravillas con su hija Viviane, que el jinete tuvo fruto de su matrimonio con Sibele Dorsa.

La heredera de Aristóteles Onassis y el jinete brasileño se separaron la pasada primavera tras once años de matrimonio y están en plenos trámites de divorcio, un proceso que se está caracterizando por un gran hermetismo y del que han trascendido muy pocos detalles. De hecho, en este tiempo tan solo hemos visto a Doda confesar los malos momentos que estaba pasando por el conflicto que mantenía con Athina por un caballo purasangre, Cornetto K, su 'mejor amigo', al que no le permitían acercarse.