‘Good girl!’ Harlow, una perrita que hace cosas maravillosas por esta chica con varias enfermedades crónicas

Todos los días, Jaquie Blake, de 20 años, debe lidiar con las 8 enfermedades crónicas que padece, entre ellas autismo, epilepsia, asma y narcolepsia. Su vida podría ser complicada, sin embargo, encontró a la amiga perfecta que la ayuda en sus tareas diarias haciéndola más independiente.

Se trata de Harlow, una Golden Retriever a quien ella misma entrenó para ayudarla en labores como lavar la ropa, cerrar puertas y recoger cosas para colocarlas en su lugar o llevárselas. “Ella es muy importante para mi independencia porque si no estoy muy limitada. Por ejemplo, una de mis enfermedades me hace sentirme muy mareada y cuando eso pasa, no me puedo agachar para levantar cosas y, como soy ridículamente torpe, eso pasa muy seguido. Harlow las levanta y me las da, ¡es una de sus cosas favoritas!”, contó la chica a la BBC.

Desde muy pequeña, Jaquie supo que su vida sería distinta a la de otras chicas, sin embargo, con la llegada de Harlow, ha podido irse a vivir sola, algo que le da mucha seguridad. “No siento que necesite una persona conmigo todo el tiempo que me ayude, ahora puedo confiar en un perro, lo cual me da mucha más independencia”.

Su increíble historia se ha hecho popular gracias a la cuenta de Instagram en la que la Jaquie publica cómo es su vida al lado de Harlow. Además, ha abierto un canal de Youtube en donde sube algunos tutoriales para gente que también quiera entrenar a un perro como ella lo hizo, así como otros explicando un poco más sobre sus enfermedades.

La principal lección que quiere dar Jaquie con su historia es que, no importa la discapacidad que tengas, puedes ser determinado como ella y salir adelante. “Tener una enfermedad crónica toma muchísimo esfuerzo, porque cada día, con todo lo que haces, viene algún tipo de entrenamiento”, explicó, quien utilizó esa lógica para enseñarle a la bella Harlow todo lo que sabe.