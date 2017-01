¿La nueva roomie de este galán? ¡Una adorable viejecita de 89 años!

La amistad no conoce de edades y eso lo dejan claro Norma Cook, de 89 años y Chris Salvatore de 31 años. El par no podría ser más diferente, pero eso no ha evitado en que se conviertan en inseparables, tanto, que Chris ha invitado a Norma a vivir con él. Aunque su relación comenzó siendo vecinos por muchos años, una enfermedad delicada de Norma hizo que el guapo joven la convirtiera en su nueva roomie.

Los últimos cuatro años, Chris ha vivido justo en frente de Norma en Hollywood Hills, California. Desde entonces, el guapo actor siempre ha tenido una cercana relación con la simpática señora. Desgraciadamente, hace un par de meses Norma tuvo que ser ingresada al hospital debido a que sufrió una neumonía que complicó la leucemia que padece. La señora de casi 90 años permaneció en el hospital durante varias semanas hasta que el doctor determinó que no podía volver a vivir sola.

Ante estas noticias, Chris abrió una cuenta de GoFundMe para conseguir los fondos con los cuales pagar por una enfermera que la cuidara las 24 horas, pero rápidamente se dieron cuenta que el dinero no alcanzaría. Con esto en mente, el chico decidió que lo más sencillo sería llevarse a Norma a vivir con él. “La amo, es mi mejor amiga, haría todo por ella”, dijo Chris a People.

En su cuenta de Instagram, Chris ha documentado gran parte de esta hermosa amistad, incluyendo la fiesta que organizó para Norma cuando salió del hospital. Pero Norma no es la única nueva habitante del departamento de Chris, la señora se fue con todo y su gatito Hermes. Así, los tres, tienen sus propias aventuras diarias, las cuales regularmente incluyen una copa de champagne.

Según los doctores, era poco probable que Norma sobreviviera más allá de las fiestas por sus problemas de salud, pero con los cuidados correctos ha superado cualquier pronóstico. Chris asegura que él solo se esforzará para que disfrute al máximo lo que le quede de vida.

