El precioso vídeo con el que Diego Postigo dice adiós a su ex mujer, Bimba Bosé Estuvieron casados siete años y tuvieron dos hijas en común, Dora y June

Aún hay muchos que no se lo pueden creer. Ha dejado un gran vacío y ha sumido en la tristeza no sólo a sus familiares, sino también a muchos amigos, compañeros de profesión e innumerables desconocidos que admiraban a esta modelo única, luchadora y valiente. Bimba Bosé nos dejó este lunes, 23 de enero, tras una dura batalla contra el cáncer que finalmente no pudo ganar y, desde entonces, no ha dejado de recibir homenajes y mensajes de cariño recordando su figura.

Los más emotivos han sido, sin duda, los de sus seres más queridos, como es el caso de su hija Dora, que compartió en las redes sociales un precioso mensaje: “Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis, y que sepáis que hoy NO es un día de tristeza, porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella”. Otro de los homenajes más sentidos ha sido el de su ex marido, el músico y productor Diego Postigo con el que Bimba estuvo casada siete años (2006-2013) y fruto del cual nacieron sus dos hijas, Dora y June.

A pesar de la ruptura, Diego y Bimba mantenían una excelente relación y el músico ha estado cerca de ella y de sus hijas en los momentos más complicados de su enfermedad. De hecho, este verano viajó a Sotogrande para estar con ellas y se las llevó de viaje a Kenia junto a su hermano, el fotógrafo Gorka Postigo.

Roto de dolor por la muerte de Bimba, su ex marido se ha despedido de ella a través de las redes sociales compartiendo un emotivo vídeo en el que sale cantando con ella, acompañado del siguiente mensaje: "Fly baby fly. Descansa en paz ❤️". "Buen viaje amor. Gracias por tu luz y tu fuerza. Te quiero infinito", ha escrito Gorka Postigo en Instagram.

El hermano de Bimba, Olfo Bosé también ha querido rendirle un homenaje a través de su perfil personal de las redes sociales. "Hay amores que vienen para quedarse, demostrado y compartido. Gracias #foreverbimba", es el entrañable mensaje que ha escrito en Twitter Olfo, al que vimos visiblemente afectado en la misa en su memoria que se celebró este martes en el tanatorio de La Paz, y a la que acudieron decenas de rostros conocidos como Laura Sánchez, José Coronado, Rosario, Fernando Gómez-Acebo, Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández, Rossy de Palma, Genoveva Casanova, Pedro Almodóvar o Cayetana Guillén Cuervo.