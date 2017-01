¡El mejor regalo! Reencontrarse con su hija tras 10 años de no verse

Muy al estilo de los latinos, una familia cubana se reunió para celebrar a lo grande el cumpleaños de uno de sus miembros. Como espectáculo, tenían a un simpático payaso que se preparaba para darle al papá del cumpleañero la sorpresa de su vida. En el video que se ha convertido en una sensación en las redes se puede ver cómo dentro de una caja de regalo, este hombre encontraría una la felicidad más grande.

Una enorme caja azul esperaba a Aaron, el feliz papá, quien no sospechaba nada especial cuando el payaso el pidió que fuera él quien abriera el regalo. Al ver salir de la caja a su pequeña hija, a quien tenía diez años de no ver, el hombre no puede sino tomarla en sus brazos y dejarse llevar por la emoción.

La nena tampoco puede contenerse y se conmueve hasta las lágrimas al poder abrazar a su papi por primera vez en una década, tiempo no mucho más largo que su edad. Por supuesto, ellos no son los únicos que se dejan llevar por el momento y en el clip se puede ver al resto de los invitados llorando de la emoción de lo que sucedía. Cuando se le pide dar algunas palabras, Aaron simplemente dice que no con la cabeza, pues no puede dejar de llorar.

Claire y su tierna interpretación de ‘You Got a Friend in Me’ te encogerá el corazón

Aunque son de dos razas diferentes, estas bebés ¡son mellizas!

Al parecer, la sorpresa fue preparada por la pareja de Aaron. Según explica la invitada que compartió el video en Youtube, el papá vive en Estados Unidos y durante 10 años estuvo separado de su hija que vive en Cuba. Y si ya se iban a reencontrar, qué mejor que hacerlo con una sorpresa como ésta que seguro te conmoverá.