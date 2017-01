Claire y su tierna interpretación de ‘You Got a Friend in Me’ te encogerá el corazón

Si eres fanático de las redes sociales y los videos virales, seguramente recuerdas a la pequeña Claire Ryann Crosby, quien el año pasado conquistó a millones con su tiernísima interpretación de Part of Your World, tema de la cinta The Little Mermaid. Ahora, su talento ha vuelto a hacer de las suyas con un nuevo clip, en el que la vemos al lado de su papá cantando You Got a Friend in Me de Toy Story.

La grabación cuenta ya con más de 3 millones de reproducciones y en ella se puede ver que la gracia de Claire sigue creciendo y se nota mucho más confiada al interpretar el tema de la cinta de Disney al lado de su padre, quien se ha encargado de compartir con el mundo el talento de su niña de 4 años. De hecho, en el mismo canal de Youtube, hay más creaciones, algunas con mayor producción y otras mucho más caseras.

Lo cierto es que fue gracias al primer video, lanzado en febrero, que todos pudimos conocer a Claire y, a partir de ese momento, la vida de la pequeña cambió muchísimo, como ella misma cuenta en un clip titulado “2016… ¡El mejor año!”. Ahí, ella misma va narrando todo lo que pasó luego de que su voz se hiciera viral, desde participar en una película, hasta aparecer en varios programas de televisión.

“Este año estuvo lleno de aviones, hoteles y, lo mejor de todo… ¡albercas en los hoteles! Pero la mejor parte de todo este año fue hacer muchísimos amigos. Gracias a todos por ser tan lindos conmigo y ver mis videos”, dice la pequeña a sus casi 125 mil seguidores en el canal de dicha red social. Si todavía no has tenido tiempo de disfrutar a Claire cantando, dale clic al video y descubre porqué todo el que la conoce la ama.