Un vídeo lleno de emociones Bimba Bosé y su hija Dora cantando juntas Dora ha heredado el optimismo de Bimba. Pero no solo eso. También su vena artística, como reflejan los vídeos que comparte en su canal de YouTube, donde canta y toca el piano

“Hoy cumple años Dora. Hace poco preguntabas porque te pusimos Dora y de dónde viene el nombre. Su significado en griego es regalo y nos pareció que eso es lo que tú eres. Al nacer te convertiste en un regalo para el mundo. Tu mirada despierta, compasiva y noble nos da felicidad y nos hace sentir muy afortunados. Como dice Sir Elton John: ‘How wonderful life is while you're in the world’. Feliz cumpleaños mi amor. ¡Te adoro! Happy B-day! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤”. Fue el mensaje que Bimba Bosé dedicó a su hija mayor el pasado 9 de abril por su cumpleaños. Unas palabras llenas de amor y orgullo que hoy recordamos para mostrar la maravillosa relación que existía entre ambas. “Mi hija es lo más cercano, el vínculo más fuerte”, decía Bimba en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

Con tan solo 12 años, Dora nos ha dado una gran lección al despedir a su madre con el siguiente mensaje: “Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis, y que sepáis que hoy NO es un día de tristeza, porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella”.

Dora ha heredado el optimismo de Bimba. Pero no solo eso. También su vena artística, como reflejan los vídeos que comparte en su canal de YouTube, donde canta y toca el piano. De todos ellos, destacamos uno. Hace cinco meses, Dora cantó con su madre el tema Master Blaster (Jammin'), de Stevie Wonder.

El vídeo fue grabado el pasado mes de agosto en Sotogrande, Cádiz. Bimba se trasladó a vivir allí en busca de la tranquilidad que necesitaba durante su enfermedad. "Madrid tiene un clima muy radical y aquí hemos encontramos nuestro pequeño reducto de paz. Además, para mi salud, creo que era mejor estar en un sitio así", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

Además de este vídeo, Bimba nos dejó un momento muy entrañable junto a Dora en televisión. Fue durante el programa Levántate All Stars, de Telecinco. Durante la semifinal del concurso musical, madre e hija cantaron No puedo vivir sin ti, de Los Ronaldos, un tema que dedicaron a David Delfín y que puedes volver a ver pinchando aquí.

Bimba nos ha dicho adiós rodeada de amor. Sus últimos meses de vida los pasó con su pareja, Charlie Centa, y sus dos hijas, Dora y June, fruto de su matrimonio con el músico y productor Diego Postigo, con el que estuvo casada siete años (2006-2013). A pesar de la ruptura, mantenían una excelente relación y Diego ha estado cerca de Bimba y sus hijas en los momentos más complicados de su enfermedad.

Este verano, Diego ha viajado a Sotogrande para estar con ellas y se las llevó de viaje a Kenia junto a su hermano, el fotógrafo Gorka Postigo. Roto de dolor por la muerte de Bimba, el músico y productor se ha despedido de ella a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: "Fly baby fly. Descansa en paz ❤️".

Quien no se ha pronunciado todavía en redes sociales sobre la triste pérdida de Bimba ha sido su pareja, el modelo inglés con quien empezó a salir en 2013. “Charlie lo es todo para mí. Es una pieza fundamental que, si me la quitaran, no sé qué pasaría”, explicó la modelo y cantante en ¡HOLA!. La última imagen de la pareja fue tomada el pasado mes de agosto en Marbella, cuando ambos acudieron a Marbella para pinchar en un acto.