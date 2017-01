Este hombre y sus consejos de cómo ser un buen padre están conquistando Internet pero, ¿funcionan?

Nadie dijo que ser padre es sencillo, pero Jordan Watson ha sabido encontrarle el lado divertido y, a través de su página en Facebook llamada How To Dad, se ha convertido en todo un gurú de la paternidad. ¿Cuál es su secreto? Métodos irreverentes y que, seamos honestos, probablemente no funcionen, pero que seguramente han ayudado a muchos papás a relajarse ante la gran responsabilidad de criar un niño.

Jordan, originario de Auckland, Nueva Zelanda, dedica sus ratos libres a crear videos en los que da clases para educar a los más pequeños del hogar. En su última publicación, muestra métodos para disciplinarlos que van desde la clásica amenaza de “Santa Claus no te traerá regalos” (aun cuando es enero), hasta fingir llanto para que el niño sienta compasión y deje de portarse mal.

El clip tiene hasta ahora más de 400 mil reproducciones, aunque no es el único hit que ha logrado este peculiar blogger. Otro de sus videos, en el que muestra cómo enviar a un bebé a la cama en pocos minutos ya cuenta con 22 millones de views y cientos de comentarios de padres que, como él, también han tenido que “sufrir” con estos detalles que llegan con los hijos.

El bromista papá no trabaja solo, pues en muchos de sus videos recibe la ayuda de su pequeña hija Alba, quien parece disfrutar mucho de ayudar a papi en la realización del contenido para su página. Si algo comparten ambos es la gracia con la que se desenvuelven frente a las cámaras y, por lo que nos deja ver, Jurdan le ha heredado a su niña el gran sentido del humor.