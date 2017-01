La familia de Bimba Bosé, muy afectada en la capilla ardiente Paola Dominguín, entre lágrimas: 'Llegó su momento y se fue en paz' Según contó, los restos de la modelo serán incinerados y se celebrará una misa en su recuerdo

Ha luchado con valentía hasta el final, pero tristemente Bimba Bosé nos ha dicho adiós a los 41 años. La modelo ha fallecido en Madrid a causa del cáncer que padecía y sus restos han sido trasladados al Tanatorio de La Paz, en Alcobendas, donde ha quedado instalada la capilla ardiente. Hasta allí se ha trasladado la familia para llorar su pérdida y darle un último adiós. Su madre Lucía Dominguín ha llegado, rota de dolor, acompañada por su hermana Paola y su hijo Olfo, que ha dado un cariñoso beso a su madre.

Entre lágrimas y con la tristeza reflejada en su rostro, Paola Dominguín, tía de Bimba, se ha dirigido a los medios de comunicación instalados a las puertas del tanatorio. "Gracias a todos por estar aquí. Es un momento muy duro para todo el mundo. Llegó su momento y se fue en paz. Ya no sufrirá más. No sé qué deciros…", ha declarado antes de romper a llorar. Paola ha contado que los restos de Bimba van a ser incinerados y que se celebrará una misa en su recuerdo. Sin dar más detalles, ha informado de la ausencia de Miguel Bosé en el tanatorio. "No va a poder venir, está fuera y no le va a dar tiempo a enlazar los aviones para llegar", ha dicho.

Antes de despedirse, Paola ha vuelto a dar las gracias a la prensa y a todas las personas que habían sentido la muerte de Bimba . “Saber que la querían mucho es un gran apoyo. Ha servido de guía a otros para luchar y para enfrentarse a una enfermedad terrible", ha añadio.

Olfo, hermano de Bimba, ha recurrido a las redes sociales para agradecer al cariño recibido en estos dificiles momentos. "Bimba ha sido y será siempre un símbolo de fortaleza. Gracias de todo corazón a tod@s!!!", ha escrito junto a esta imagen.

Bimba ha sido y será siempre un símbolo de fortaleza. Gracias de todo corazón a tod@s!!! pic.twitter.com/gRgndEDpDu — Olfo ® (@olfo_es) 24 de enero de 2017

Tras una dura batalla contra el cáncer, Bimba Bosé ha fallecido a los 41 años

La modelo fallecía en el hospital Ramón y Cajal de Madrid, rodeada por su familia, tras perder una dura lucha contra el cáncer que padecía desde 2014. Siempre se mantuvo optimista y sin perder la sonrisa a pesar de que era consciente de lo impredecible que era el futuro. Las redes se han inundado de mensajes de cariño y pésame a los suyos, recordando a Bimba como era, con su energía y su alegría. "Buen viaje, Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame", escribió su tío Miguel Bosé.

Su recuerdo ha estado también muy presente durante la gala de los premios Feroz de cine, en la que José Coronado, que fue parte de su familia -tuvo a su hijo Nicolás con Paola Dominguín-, habló de ella de manera muy sentida. "La recuerdo como una mujer tremendamente auténtica, tremendamente original y una luchadora como pocos he conocido que ha dado un ejemplo a la sociedad de cómo afrontar ese problema hasta el último día. Que en paz descanse", dijo el actor. Durante la velada y en medio de grandes aplausos, Leonor Watling o Bárbara Lennie también han tenido unas palabras dedicadas a la modelo, a su fuerza y su ejemplo.

"Estoy convencida de que me voy a curar. Porque quiero vivir", nos confesó el pasado verano Bimba en una sincera entrevista en las páginas de ¡HOLA!. Unas ganas de vivir que siempre mostró durante esta dura batalla.