¿Lo único que podría inmutar a un guardia de la Reina? ¡Un tierno niño vestido como él!

La Guardia Real Británica es famosa por su estoicismo. Sus soldados no se mueven ni se dejan distraer nunca, muchos menos los que se encuentran resguardando el Palacio de Windsor, una de las residencias de la Reina Isabel. Pero hasta esos hombres tienen una debilidad y para muestra el adorable video en el que un niñito cumplió su deseo de cumpleaños, convertirse en uno de los guardias.

Marshall Scott para celebrar su cuarto cumpleaños quiso ir a ver el cambio de guardia en el Palacio de Windsor, pero para hacerlo más especial quiso ir vestido como uno más de los soldados. En el video que fue compartido en el Facebook de la British Army se puede ver a los guardias haciendo su clásico recorrido para realizar el cambio de guardia.

Justo en la puerta en la que entrarían al Palacio, se puede ver a Marshall en su icónico uniforme esperándolos y saludándolos con toda la solemnidad de un guardia. Tal como suelen hacer, parece que los soldados continúan con su formación sin notarlo pero para sorpresa del pequeño uno de los guardias regresó solo por él.

Un sorprendido Marshall ve como uno de los guardias regresa de la formación y discretamente le pide que se acerque a él. El nene se para junto a él para posar para una foto y por supuesto lo hace saludando solemnemente. El momento no podría ser más adorable y ha dado ya la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Esta pequeñita se ha convertido en la sensación de la red con su imitación de Taylor Swift

¡Qué emoción! Su mamá le regaló un gatito y ella no pudo contener las lágrimas de felicidad

El guardia que volvió fue Lance Corporal Paul Eden, quien confiesa tuvo este tierno detalle porque se identificó mucho con el pequeño. “Simplemente me acordé de cuando era chico y quería una foto con un soldado. Ver a Marshall en el uniforme de guardia Coldstream me hizo sentir orgulloso de lo que hago y solo pensé en darle una oportunidad de tener una foto para sus propias memorias. No fue sino hasta que uno de los otros guardias encontró el video en Instagram que me enteré que era su cumpleaños”, dijo Paul a Forces TV.

Por su parte, Imogen, la mamá del nene dijo: “Él es muy patriota y dice que la Reina es hermosa y encantadora. Quería visitar el castillo por su cumpleaños pero no teníamos idea de que esto iba a pasar. Estamos abrumados y agradecidos por todo”.