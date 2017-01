20-E: Investidura Donald Trump ¿Quién vestirá a Melania Trump? Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger Ralph Lauren y Diane von Furstenberg han dicho sí a la Primera Dama frente al no rotundo de Tom Ford y Marc Jacobs

¿Quién vestirá a Melania Trump el próximo 20 de enero? El mundo de la moda se ha dividido entre los que apoyan a la Primera Dama y los que se niegan a vestirla. Tom Ford y Marc Jacobs, entre otros, se declararon abiertamente demócratas y apoyaron la candidatura de Hillary Clinton, de modo que vestir a Melania se hace incompatible con su ética y sus valores. "No tengo ningún interés en vestir a Melania Trump. Prefiero poner mi energía en ayudar a aquellos que se verán afectados por Donald Trump y sus seguidores", declaró Marc Jacobs. "Rechacé vestirla hace años. Ella no es mi imagen", dijo Tom Ford. A ellos se suma Sophie Theallel, la diseñadora francesa encargada de los looks de Michelle Obama, durante estos últimos ocho años.

Sin embargo, poco a poco han salido firmas que no tienen ningún problema en vestir a Melania. ¿La última? Dolce & Gabbana. La Primera Dama eligió un elegante vestido negro con dos apliques de lazo para despedir el año en Palm Beach. Una elección que el propio Stefano Gabbana celebró en sus redes sociales. "Melania Trump #DGwoman Gracias #madeinitaly", escribió bajo una foto del matrimonio Trump.

Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg, Ralph Lauren, Rag&Bone y Thom Browne también han salido en defensa de la Primera Dama, mientras que otros, como Tanya Taylor, Vera Wang o Altuzarra se mantienen en un punto medio. "Cualquier diseñador debería de estar orgulloso de vestir a Melania Trump. Es una mujer muy bella y no creo que nos debamos de posicionar políticamente en esto. De la misma manera que todo el mundo estaba muy contento de vestir a Michelle Obama", manifestó Tommy Hilfiger. Carolina Herrera alegó al respecto: "Creo que en dos o tres meses los diseñadores lo superarán, porque se trata de moda. Verás a todo el mundo vistiendo a Melania. Ella representa a los Estados Unidos".

¿Cómo será su vestido? A medida que Donald Trump fue perfilando su camino hacia la Casa Blanca, en 2010 ya expresó firmemente su deseo de presentarse a las elecciones de 2012, Melania renunció a su manera explosiva de entender la moda a favor de un estilo más moderado. Empezó a desterrar de su armario los escotes y las trasparencias y ahora, gracias a un equipo de asesores, se decanta por ‘looks’ monocolor, vestidos con la falda a la rodilla y manga francesa, blusas de seda, monos…

Un giro del exceso hacia la elegante sobriedad que ya ha dado sus frutos: el vestido blanco con mangas abullonadas de Roksanda Ilincic-diseñadora serbia afincada en Londres- que lució para pronunciar su primer discurso, en julio pasado, en Cleveland, se agotó a las pocas horas. Aunque Melania ya había llevado el mismo diseño, pero en color fucsia, meses antes, en Miami, no había tenido el mismo impacto.

Está claro que el blanco es su color fetiche, puesto que este tono fue también el del mono de Ralph Lauren, de escote asimétrico, con volante XL, que escogió para celebrar la victoria de su marido.

A la espera de conocer el nombre del diseñador y las características de su esperado vestido, echamos la vista atrás para recordar los 'looks' de investidura de Michelle Obama. El 20 de enero de 2009, acudió a la ceremonia pública con un diseño de la cubana Isabel Toledo. Un vestido amarillo con abrigo a juego, ambos por debajo de la rodilla, acompañados de unos zapatos de color verde. Horas más tarde, Michelle sorprendió en el baile con un inolvidable vestido blanco del diseñador Jason Wu.

Cuatro años más tarde, para los actos de la segunda investidura de Barack Obama, Michelle optó por un vestido y un elegante abrigo inspirado en el tejido cuadriculado de una corbata de Thom Browne. El toque de color lo ponían sus guantes morados. Para el esperado baile presidencial Michelle Obama lució un vestido confeccionado expresamente para ella por el diseñador Jason Wu. El vestido era de gasa, color rojo rubí, con pequeños destellos realizados en terciopelo. Llevaba joyas de Kimberly McDonald y zapatos del mismo tono que el vestido de Jimmy Choo.