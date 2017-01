Esta pequeñita se ha convertido en la sensación de la red con su imitación de Taylor Swift

Solo tiene 7 años, pero Xiamara Sophia Vigor ha revolucionado las redes sociales. Y es que aunque es muy pequeñita, parece que esta niña nació para estar sobre un escenario. Al ritmo de Taylor Swift cantando You Belong With Me, la nena conquistó a todos en el programa de imitaciones Your Face Sounds Familiar en Filipinas, país en donde vive esta chica británica.

Con casi dos millones de reproducciones se puede ver que la voz y el tierno uniforme de banda que llevó Xia fueron suficientes para encantar no solamente a los jueces. Cuando parecía que se había visto todo de esta niña, sorprendió sobre el escenario al cambiar por un coqueto look muy al estilo de Taylor en un vestido de noche, tal como la cantante lo hacía durante su gira al sonar este tema.





Lo más divertido es ver las caras y el sentimiento que Xia pone en su interpretación, algo que ni sus papás entienden muy bien de dónde salió. “No estoy seguro de dónde vienen sus habilidades. Yo antes tocaba la guitarra y cantaba con ella cuando era chica, pero su mamá viene de un entorno muy musical también y siempre le cantábamos a nuestros hijos”, ha dicho Alan, su padre, en entrevista con el DailyMail.

Pero ésta no es la primera vez que Xia conquista al público, en el 2015 participó en otro certamen en el que resultó ganadora con su imitación de Selena Gomez cantando Love You Like A Love Song.