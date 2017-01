El increíble regalo de Katy Perry a Orlando Bloom por su 40 cumpleaños

Katy Perry sabe como sorprender...Y una vez más lo ha logrado!. La cantante de Roar organizó una fiesta sorpresa a Orlando Bloom por su 40 cumpleaños. La cantante no sólo reunió a todos sus amigos, también supo sorprenderle con una presencia inesperada: la de su madre. Esta visita es la que más ilusión le hizo al actor, tal y como destacó en su cuenta de Instagram, al ver cómo su madre, Sonia Copeland, había volado desde Inglaterra para compartir ese momento tan especial con él.

A la multitudinaria fiesta en Palm Springs no faltaron amigos y familiares. Entre ellos destacó la presencia de Jennifer Aniston y Justin Theroux, que no dudaron en celebrarlo por todo lo alto con imágenes como la del actor junto a sus amigos sin camiseta. Muchos fueron los asistentes que acudieron al cumpleaños vestidos con la cara del actor impresa en su ropa, como la madre del actor o la actriz y fotógrafa británica Amanda de Cadenet. Una divertida forma de homenajearle en su 40 cumpleaños.

Aunque Katy Perry trató de ceder todo el protagonismo a su novio, la cantante no dudó en cambiar de look, al igual que Orlando, y apareció en la fiesta teñida completamente de rubio, una nueva imagen que no dejó a nadie indiferente.

Pero esto no fue todo. Katy también se mostró muy inspirada para el regalo: una lista de viajes y experiencias increíbles para que pueda disfrutar con la familia durante todo el 2017. Es de sobra conocido cómo Katy prepara con esmero los regalos sin importarle el precio. En el año 2010, la cantante le compró a su exmarido, Russell Brand, por su 35 cumpleaños un viaje al espacio.

Esta prueba de amor de Perry hacia Bloom se produce tan solo doce meses después de que se enamoraran. El flechazo entre Orlando, de 40 años, y Katy, de 32, surgió en las fiestas posteriores a los Globo de Oro de 2016. Desde entonces han congeniado a la perfección. Tanto Orlando como Katy están divorciados. Katy Perry puso fin a su matrimonio con Russell Brand en 2012, mientras que el actor estuvo casado con la modelo Miranda Kerr, con quien tiene un hijo, Flynn Christopher Bloom, que el pasado 6 de eenro cumplió seis años.