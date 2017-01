Hablando de amistades increíbles, la de este buzo y un tiburón te dejará con la boca abierta

Lo sabemos, los tiburones no tienen la mejor fama del mundo y es común que la gente les tema, pero no Rick Anderson, quien ha desarrollado una linda amistad con un tiburón hembra a quien conoce desde hace siete años. Su historia comenzó cuando el animal medía sólo 15 centímetros y el ahora experimentado buzo comenzaba su carrera.

“Me acerqué lentamente para no espantarla y comencé a acariciarla. Cuando se acostumbró a mí, la colocaba sobre mi mano y le hablaba a través del regulador”, contó Rick a The Dodo. Desde ese momento, cada vez que Rick baja a las profundas aguas de Nobbys Beach en Australia, su amiga lo recibe de una forma especial y pasan juntos un rato.

“Llegó un punto en el que, al verme nadando en la zona en la que se encontraba, se me acercaba y me golpeaba un poco las piernas para que me detuviera y la abrazara”, narró quien ve a su amiga tiburón como cualquier otra mascota. “Muchos buzos quedan sorprendidos al ver esto la primera vez. No la alimento ni nada, simplemente la trato como un perrito”.

En las tiernas fotos que Rick ha compartido en Instagram, se le puede ver abrazado del animal, quien parece posar para la cámara sin ningún problema. “La mayor confusión que se tiene sobre los tiburones es que son asesinos esperando a que la gente entre al agua para devorarlos”, explicó Rick, quien espera que con su historia las personas dejen de temerle a estos increíbles seres que, al parecer, también disfrutan de un buen abrazo.