Un 'fiestón' con pizzas gigantes, Elsa Pataky vestida de rapera... así celebraron los Hemsworth el cumpleaños de Liam

27 velas ha soplado este viernes Liam Hemsworth y, una vez más, el clan ha demostrado lo unido que está celebrando su cumpleaños por todo lo alto. También su familia política, incluyendo a Elsa Pataky, mujer del actor Chris Hemsworth -hermano de Liam-, que no faltó en la fiesta y lo pasó en grande.

Ha sido precisamente Elsa quien ha mostrado, a través de sus redes sociales, cómo homenajearon a Liam por su cumpleaños. Y no cabe duda de que fue un auténtico 'fiestón', en palabras de la propia actriz. Parece que todo giraba en torno a la temática rapera, o al menos el dress code, tal y como demuestran los atuendos de los invitados. La intérprete española no quiso quedarse atrás y asistió vestida con una amplia camiseta, cadenas doradas colgando del cuello y una gorra. ¡Irreconocible!

A la fiesta también acudió el hermano de Elsa, Cristian Prieto, así como la pareja de éste, Silvia Serra. La actriz compartió instantáneas con ambos, y en la imagen en la que posa junto a Cristian aprovechó para enseñar a sus seguidores el "cátering" que saborearon en la fiesta: una descomunal pizza partida en porciones cuadradas con la que, sin duda, nadie se quedó con hambre.

La pequeña India Rose, la mayor de las hijas de Elsa Pataky y Chris Hemsworth (son también padres de los mellizos Tristan y Sasha) quiso darle una bonita sorpresa a su tío Liam. En la fotografía que mostró su madre en las redes sociales, se puede ver cómo la niña prepara con cariño una tarjeta rosa de cumpleaños con un dibujo. "Felicidades a uno de mis tíos favoritos. Te queremos, Liam", comentó Elsa.

En cuanto a Miley Cyrus, si bien en esta ocasión no publicó ninguna instantánea junto a su cuñada y amiga Elsa Pataky, no podía dejar pasar la ocasión de felicitar en las redes a su chico, a quien dedicó estas bonitas palabras: "Muchísimas felicidades a mi ser favorito de todos. Has sido mi mejor amigo desde el día que nos conocimos... me siento muy afortunada por haber compartido tantos animales contigo". También incluyó un divertido selfie en el que la cantante aparece junto a Liam.

Tal y como mostró Miley, también festejaron el 56 cumpleaños del músico Wayne Coyne (de la banda The Flaming Lips), buen amigo de Miley (quien ha trabajado con él), que cumple años el mismo día que Liam.