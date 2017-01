La ‘traición’ de Chris Hemsworth a Jesús Calleja

"Rompió el pacto", confiesa Jesús Calleja. El presentador leonés cuenta de un modo anecdótico a Vertele las vicisitudes que tuvo durante su viaje al Himalaya con el actor australiano Chris Hemsworth. El aventurero rodaba Planeta Calleja con el protagonista de Thor y su mujer, Elsa Pataky, cuando el actor sufrió "el mal de altura" y "se puso seriamente malo", asegura Calleja. "Entonces como somos un programa que no queremos ahondar en este tipo de cosas, le dije no te preocupes que no vamos a poner nada y de esto no se va a enterar nadie", comenta.

Jesús relata que, pese a la gravedad del asunto, todo estaba bajo control: "La ventaja que estamos preparados siempre para la menor contigencia y llevabamos toda la medicación adecuada y el oxígeno". Entonces, tras el incidente, consideraron que era mejor no emitirlo en televisión: "Le dijimos que no ibamos a poner nada de esto y él dijo que genial. Pero de repente sale en el programa de Jimmy Kimmel, el de más audiencia de Estados Unidos o de los que más, y al ser preguntado qué es de su vida responde: 'Quitando que vengo del Himalaya en invierno con mi mujer Elsa Pataky y un amigo que tiene que me ha llevado a un sitio que casi me muero, el resto todo va bien' . Imagínate...Fue él el que rompió el pacto".

El marido de la española contó así a Jimmy Kimmel que estuvo a punto de morir. “Al parecer tuve una falta de oxígeno en mis pulmones, al día siguiente podría haber sido en el cerebro y después buenas noches. No estaríamos sentados aquí”. Debido a lo alarmante del testimonio. Jesús Calleja publicó entonces en su perfil público de Facebook a qué se debió el incidente que por supuesto, no puso en riesgo la vida del protagonista de Thor. "El llamado “mal de altura” que sufrió Hemsworth se produjo precisamente por la gran estatura que tiene el australiano", admitió. “Pusimos el protocolo en marcha, que es impecable: descenso inmediato, aplicar oxígeno y la administración de una serie de medicamentos que en pocas horas revertimos por completo "el mal de altura" de Chris, hasta tal punto que su propia mujer Elsa Pataky, ese mismo día decidió venirse a escalar una montaña de más de 5.000 m con nosotros porque Chris se había recuperado prácticamente del todo". Afortunadamente el presentador explicó que todo quedó en un susto y "pronto lo veréis en televisión. Hemos salvado a un superhéroe, así es Planeta Calleja".