Esta pequeña donó su dinero del 'ratón de los dientes' a una tienda en la que robaron el tarro de las propinas

Por una razón u otra, nos hemos acostumbrado a vivir sumergidos en una ola constante de malas noticias y negatividad, olvidando en ocasiones que es más importante dar valor y relevancia a los casos que se encuentran llenos de acciones positivas y que finalmente nos recuerdan algo: al final del día un pequeño acto de bondad tiene mucho más peso que 10 actos cargados de malas intenciones. La pequeña Chloe Gallegos es el mejor ejemplo de esto, ya que a sus cortos 9 años, logró demostrarle al mundo que un pequeño acto puede tener enormes y bellas consecuencias después de que diera su dinero del “ratoncito de los dientes” a una tienda de donas de la que habían robado el tarro de las propinas.

Facebook:Andy Chhong







Todo comenzó cuando el propietario de la tienda encontró un video de seguridad en el que se mostraba a una mujer que, haciendo la cola para ordenar, decide tomar el dinero de las propinas que se encontraba dentro de un tarro sobre el mostrador, para después salir del local rápidamente sin ser vista. Andy Chhong, dueño del lugar, difundió el video del suceso en su cuenta de Facebook con la esperanza de que alguien lograra reconocer a la ladrona.

Sin embargo, lo que él no esperaba, era que este video generaría una reacción insólita que lo llevaría a recuperar su fe en la amabilidad y honestidad de la gente. A los pocos días del evento, dentro del mismo tarro que había sido saqueado unos días antes, aparecieron cuatro dólares envueltos en una carta escrita a mano que decía: “Querido hombre de las donas, mi madre me ha mostrado el video en el que le han robado su dinero. Siento lo ocurrido. Le doy el dinero que me ha traído el ratoncito de los dientes.” La nota estaba firmada con el nombre de Chloe y concluía con un “siento mucho lo que le ha ocurrido”.

Al encontrar esta tierna nota, el señor Chhong se dispuso a ver nuevamente las cintas de seguridad para descubrir quién había sido su “ratón de los dientes”; al buscar dentro de las grabaciones de ese día, encontró a una niña que sigilosamente se acercaba al mostrador con su madre a un lado, dispuesta a dejar el sobre con la carta y el dinero dentro del tarro de las propinas, para después salir del lugar sin la necesidad de que alguien reconociera su buena acción.





Chhong declaró en sus redes sociales, que este increíble y desinteresado acto le ha mostrado un panorama muy distinto de la vida, ya que eventualmente logró descubrir la identidad de la ladrona de propinas, sin embargo decidió no presentar cargos, pues asegura que todos merecemos una segunda oportunidad.

Gracias a este pequeño gran acto, Chloe ha ganado una cortesía especial dentro de la tienda, pues el propietario asegura que mientras él esté a cargo, la niña podrá consumir cualquier producto y será gratis. “El mundo necesita a más personas como ella”, señaló.

Mira aquí el video que inspiró a la pequeña Chloe

