Ayla fue rescatada de una granja que hace abrigos y su rostro lo dice todo

Nació en una granja que cría zorros para la confección de abrigos y otras prendas de vestir. Su destino parecía estar marcado, pero la vida de Ayla cambió cuando, a las 4 semanas de nacida, Sijle Fjell, una chica noruega, se topó con el lugar y decidió salvarla de ese terrible final. Ahora, juntas tienen maravillosas aventuras en los bellos paisajes de Brusand, en donde viven.

Sijle pagó 900 coronas (2,200 pesos) para sacar de la granja a Ayla que, desafortunadamente, al haber nacido en cautiverio no puede tener una vida salvaje. Sin embargo, su nueva “mamá” procura pasearla en áreas naturales en donde pueda correr y jugar. Eso sí, la tarea de tener un zorro en casa no ha sido nada sencilla pues, como ella misma contó al sitio Stavenger Aftenblad, fueron largos meses de entrenamiento.

VER GALERÍA



“Un zorro es un zorro y Ayla es terca. Prefiere seguir sus instintos” aseguró la joven, a quien le tomó 8 meses que su nueva amiga hiciera un poco de caso, pero no siempre gana. “No es un animal doméstico y vivir con ella no es sencillo. Se enoja y sus dientes y garras están afilados. No le gusta ser obediente y cuando no quiere ir a algún lado, ¡no va! Hay que adaptarse a su vida, caprichos y voluntad”.

A pesar de ello, juntas recorren colinas, disfrutan del agua de los ríos cercanos y juegan a la pelota, una de las actividades favoritas de esta pequeña zorra. Gracias a Instagram, en donde ya cuenta con más de 45 mil seguidores, hemos podido conocer un poco más de su vida, la cual parece feliz y tranquila.

VER GALERÍA



Y es que, aunque muchas personas han criticado a la mujer por no dejar en libertad a su compañera, ella se defiende y muestra imágenes en las que se puede ver lo mucho que se quieren. “Tiene una vida agradable, tiene la naturaleza a la mano. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? ¡Ser piel! Yo noto el agradecimiento que ella me tiene”.