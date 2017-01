Miguel Ángel Silvestre y su misteriosa foto... ¿está enamorado? El actor, que ha encontrado su sitio en Los Ángeles, podría tener nueva novia, a juzgar por la publicación que ha compartido en Instagram y que ha levantado las sospechas de todos sus seguidores

Miguel Ángel Silvestre ha compartido una foto en sus redes sociales que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Está enamorado? La publicación acumula más de 39.000 ‘me gusta’ y un sinfín de comentarios (500… ¡y subiendo!). Se supone que la ‘M’ es él mismo, pero entonces… ¿quién es la ‘L’?

Sus seguidores llevan horas sacando conclusiones. Hay quien se ha arriesgado a poner nombre y apellidos a la supuesta conquista del actor. Incluso aporta pruebas. Un vídeo en el que aparecería Miguel Ángel y su misteriosa ‘L’ cantando mientras conducen por Los Ángeles. ¿El tema? Tú Serás Mi Baby, de Les Surfs. La voz del actor es inconfundible, así como el anillo que luce en su meñique derecho.

Miguel Ángel no se ha pronunciado al respecto. Podrían ser pareja o simplemente buenos amigos. La misteriosa 'L' en cuestión es Laura del Río, una de las creadoras y difusoras de la marca Makelovelovemake, un precioso proyecto sobre el arte, la moda, la fotografía y los viajes.

De hecho, según hemos podido confirmar la ilustración que ha desatado todas las alarmas es obra suya. Laura es de Ponferrada y, tras varios años trabajando en Barcelona, ha cruzado el charco.



El actor ha encontrado su sitio en Los Ángeles. Cuenta con un gran grupo de amigos y en sus ratos libres, según contó en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, aprovecha para desconectar con ellos. “Los domingos voy Venice Beach con un grupo de amigos. Y tengo una rutina: patinamos, vamos a la playa y después siempre a mi pizzería favorita. Sencillamente, nos sentamos ahí mientras todos pasan y nos da la sensación de que estamos en un lugar atípico".

En ella, también habló sobre el amor. “No avisa. El amor llama a tu puerta y entra hasta la cocina. El amor es así. Eso no lo decides”, dijo. Miguel Ángel reconoció que, con un ritmo de vida tan vertiginoso como el suyo, tener una pareja no era tarea fácil. “Hay que armarse de valor y enfrentarse a todos los miedos que suponen la distancia, el tiempo, el espacio…, pero no creo que sea imposible”.

La última relación conocida del actor fue la que mantuvo con Blanca Suárez durante más de cuatro años. Anteriormente estuvo saliendo con la también actriz, Belén López, con quien guarda una bonita amistad.