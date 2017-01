Los adorables consejos de esta nena a su papá para enamorar a una mujer

Solo tiene cinco añitos, pero esta nena de Argentina ya sabe mucho de la vida y no duda en compartir su conocimiento con su papá. El modelo José Ferrer Santillán compartió en su perfil de Facebook un tiernísimo video en el que su hijita le da consejos amorosos. Y es que mientras juegas, papá e hija comparten confidencias, en las que la pequeña ha resultado toda una experta cuando se trata de cosas del corazón, pues como ella misma explica entiende a la perfección porque ella “es una mujer” (aunque un tanto chiquita).

“Cuéntame la conclusión que tú tienes de las mujeres”, comienza el clip en el que la nena empieza a dar sus teorías. “Cuando se portan bien conmigo es porque les gustas”, explica la niña que al parecer ya ha entendido muy bien cómo funcionan las candidatas amorosas de su papá. Cuando él confiesa que no entiende a las mujeres, ella dice: “Papi, yo soy una mujer, tú no sabes, yo soy una mujer, conozco a las mujeres”.

@joseferrersantillan



“Lo que tienes que hacer es no enojarte y cosas así cuando estás con ella, para no asustarla”, comienza la clase. “Papi, yo te explico, tú solo tienes que ser bueno, no gritar y no ser mal cuando estás con ella”, pero si su papá quiere desahogarse, puede meterse un lugar en donde la chica no esté. Si la chica se pone fría, según las lecciones de la nena, él tiene que seguir portándose normal, “Si le gusta otra persona tú tienes que ser más bueno para que le gustes más tú”, es la conclusión de la niña.

“Soy tu hija, siempre te voy a ayudar en tus problemas”, dice la nena para cerrar el adorable video que los dos terminan fundidos en un abrazo diciéndose: “te amo”.