Solo tiene 11 años, pero a esta pequeña ya la comparan con Mozart

Compositora, violinista y pianista, Alma Deutscher ha conquistado sus sueños y solo tiene once años. Cuando tenía solo seis años compuso su primera sonata para piano y a los siete compuso una ópera corta llamada The Sweeper of Dreams. Como si esto fuera poco, a los nueve años compuso su primer concierto de violín y orquesta, el cual debutó ante el público en el 2015. Alma puede que sea muy pequeña en edad, pero se ha convertido en todo un gigante de la música.

Los amantes de este arte han quedado sorprendidos al ver a la niña entregarse por completo a su pasión y convertirse en un prodigio de la música. Alma comenzó a componer cuando solo tenía cuatro años, lo que significa que empezó a tocar mucho antes de esto. Y así fue, a los dos años comenzó con el piano y a los tres se aventuró con el violín. Su talento la ha llevado a que la llamen la “pequeña señorita Mozart” y no sorprende que la comparen con el famoso músico, pues él también, compuso su primera ópera a los once años.





¿Cómo ha logrado esto Alma? Su amor por la música va más allá de todo Estudia en casa, no ve televisión y ha confesado a la BBC, que incluso cuando está haciendo otra cosa, en su cabeza escucha hermosas melodías. Por eso, procura siempre tener cerca una grabadora para poder registrar todas las composiciones que le vienen a la mente. Su talento tal que la ha llevado a presentarse en su natal Gran Bretaña, Alemania, Austria, Italia, Suiza, España, Uruguay, Estados Unidos, Israel y Japón.

Eso sí, a Alma no le importa ser famosa: “No estoy tratando de ser Mozart. Sí me gusta, pero voy a ser Alma, no Mozart”. Grandes músicos han señalado que tiene un tipo de talento que no se puede aprender, y eso sumado a su dedicación la ha hecho toda una estrella. Apenas en diciembre, estrenó Cinderella, una ópera completa que fue muy esperada por los amantes de la música.