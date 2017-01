Cristiano Ronaldo nos descubre cómo es su hijo El jugador del Real Madrid quiere que su hijo sea futbolista, pero no portero

Cristiano Ronaldo, a diferencia de otros rostros conocidos, nunca ha tenido reparo en mostrar a través de las redes sociales la relación tan íntima y cariñosa que mantiene con su hijo, al que constantemente muestra con él en actos públicos o momentos diarios. Ahora, en una entrevista para el medio egipcio ON TV, el portugués ha realizado sus declaraciones más sinceras e íntimas hasta el momento sobre su pequeño Cristiano Ronaldo Jr, al que define como “un niño listo, como su padre”.

"Lo más importante es la educación y él crecerá de manera correcta. Él sabe que tiene una casa bonita, bonitos coches, pero que papá trabajó mucho para ello. Él ve mi dedicación en casa”, confesaba el futbolista. Sin embargo, sabe que la privilegiada vida de su hijo no impedirá que éste viva momentos duros. "Sé que hay periodos de la infancia en los que lo va a pasar mal. Yo también tuve momentos en los que lo pasé mal cuando era niño. Soy lo que soy hoy en día porque hay que ser fuerte para lidiar con la adversidad. Por supuesto, Cristiano va a vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Pero lo veo muy feliz, un niño feliz'.

En cuanto al futuro del joven, el futbolista admite que le gustaría que su vástago siguiese sus mismos pasos, aunque destaca que no quiere que sea portero. "Por supuesto me gustaría que mi hijo fuera futbolista como su padre. Sé que es un gran reto, que no es fácil. Pero él será lo que quiera ser. No le voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista (quiero que sea delantero), pero él será lo que quiera ser. Eso no me preocupa".

Cristiano Ronaldo se convirtió en padre en 2010. A través de un breve comunicado difundido a través de sus redes sociales, anunciaba la noticia a la vez que señalaba que la identidad de la madre se mantendría en secreto. Por aquel entonces, el portugués mantenía una relación sentimental con la modelo Irina Shayk, por lo que la noticia creó un gran revuelo entre sus seguidores y la prensa de medio mundo.

Su familia ha sido un gran apoyo para la crianza de Cristiano Jr, principalmente su madre, Dolores dos Santos, a la que siempre podemos ver siguiendo los movimientos de su hijo y nieto. En la actualidad, a la ayuda de su familia se une la de su actual pareja, Georgina Rodríguez, la cual mantiene una perfecta relación con el pequeño a pesar del poco tiempo que llevan juntos. Una información que publicamos en exclusiva en ¡Hola! el que se pudo ver cómo la joven española ya es una más de la familia. Abrazos, juegos y tiernos gestos de cariño que ambos mantuvieron mientras disfrutaban de un partido en el Santiago Bernabéu.