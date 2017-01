La representante de Mariah Carey aviva la polémica por su actuación La diva jamás olvidará su desastrosa participación en el concierto de Año Nuevo en Times Square

La historia no ha terminado para Mariah Carey. Todo el mundo sigue hablando de su desastrosa actuación en Times Square (Nueva York), después de que los problemas de sonido hicieran que la diva no pudiera interpretar las canciones como es habitual y terminara abandonando el escenario con un tremendo enfado. La polémica estaba servida, ¿qué había pasado? ¿por qué no cantó? ¿era todo playback? "Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017", aseguró la cantante en un breve mensaje que publicó en su cuenta de Twitter poco después de su accidentada actuación.

La cantante se mostró visiblemente molesta y no dejó de hacer señas que daban a entender que no escuchaba bien la música. El equipo de Mariah culpó a la empresa que se hizo cargo del sonido. De hecho, tal y como adelantó el portal TMZ, dijeron que su auricular no funcionaba pero ignoraron las advertencias e incluso la hicieron creer falsamente que todo funcionaría bien cuando llegara al escenario y empezara a el directo.

Sin embargo, Clark Productions, la compañía responsable de la producción del evento, se mostró indignada con las acusaciones realizadas por la artista y de hecho están plenteándose interponer una demanda, ya que la afirmación de la estrella acusándoles de sabotear la actuación del pasado es "difamatoria", "escandalosa y francamente absurda". Además, afirman que la artista decidió no hacer previamente una prueba de sonido y que había amplificadores repartidos por todo el escenario, por lo que de ser cierto que su auricular no funcionaba bien, era imposible no escuchar bien la música. La empresa se pregunta también por qué la cantante dio inicialmente una versión de lo que había pasado, asegurando que la música no era la correcta, y más tarde decició cambiarla.

Ahora ha sido su representante la que ha hablado con la revista Entertainment Weekly para dar su propia versión de los hechos. Stella Bulochnikov, que estaba con Mariah en Times Square aquel fatídico día, asegura no solo que por supuesto que hizo prueba de sonido (de hecho existen estas imágenes que lo corroboran en las que la cantante, vestida de negro y con gafas de sol, ensayaba las canciones y las coreografías con los bailarines) sino que antes de subirse al escenario dijo en más de una ocasión que sus auriculares no funcionaban correctamente porque escuchaba la música entrecortada y que así no iba a salir bien. Bulochnikov añade que hasta llegó a pedir a la cadena que cortara la señal o que pusieran anuncios de publicidad pero que se negaron, por lo que no le queda más remedio que pensar que quisieron sabotearla a propósito para conseguir audiencia y un "momento viral a toda costa".

"No se han disculpado con ella formalmente. Es repugnante", asegura la representante de Carey, que afirma que ella se encuentra bien y que simplemente lo está ignorando. "Tiene muchas cosas más importantes que hacer", explica Stella que añde: "Debería haberse ido y lanzar el micrófono a la cabeza de alguien. Ese sí que hubiera sido un gran momento". ¿Y el tema del playback? Ella sentencia: "No, no fue playback. Eso es cuando no se canta nada en absoluto". Y es que como les sucede a otros muchos artistas cuando participan en eventos de esta magnitud, donde es muy complicado escucharse bien debido al bullicio que les rodea, Mariah cantó sobre una base musical pre-grabada, por eso en el vídeo hay momentos en los que se escucha simplemente la melodía y otras en las que se escuchan coros o su propia voz.