¡Qué desastre! ¿Por qué todo el mundo habla de Mariah Carey? La desastrosa actuación de la diva para despedir el año va a dar mucho de que hablar

El año no ha podido empezar peor para Mariah Carey. La cantante estadounidense fue la encargada de despedir el 2016 con un show por todo lo alto en la plaza Times Square de Nueva York, sin embargo, su actuación no fue la esperada. ¿Cuál fue el motivo? Al parecer, la culpa fue de los problemas técnicos a los que tuvo que enfrentarse sobre el escenario, que terminaron dejándola en evidencia porque no estaba cantando en directo. "Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017", aseguró la cantante en un breve mensaje que publicó en su cuenta de Twitter poco después de su accidentada actuación.

Carey fue una de las artistas invitadas para participar en las celebraciones de la plaza Times Square donde se congregaron más de un millón de personas antes del tradicional descenso de la bola de cristal que da la bienvenida al Año Nuevo en la Gran Manzana. Todos esperaban ansiosos la actuación de la que es, sin duda, una de las grandes protagonistas de la Navidad, pero la que podía haber sido una actuación estelar terminó siendo la primera noticia viral del 2017.

La cantante se mostró visiblemente molesta y no dejó de hacer señas que daban a entender que no escuchaba bien la música y que por eso no podía cantar uno de sus grandes éxitos, Emotions. Fue entonces cuando no dudó en ponerse paser por el escenario, hablar con sus fans y hasta llegó a pedirles que cantaran por ella. "Ha sido maravilloso", se limitó a decir la ganadora de varios Grammy nada más terminar su primera actuación, que dio paso a un segundo tema, We Belong Together, también con sonido pregrabado y que terminó con su salida del escenario con un tremendo enfado.

Parece que este tema todavía va a dar mucho de qué hablar, ya que el equipo de Mariah ha culpado de su 'fiasco' a la empresa que se hizo cargo del sonido. Clark Productions, la compañía responsable de la producción del evento, está indignada con las acusaciones realizadas por la artista y estaría barajando interponer una demanda. Los portavoces de Dirk Clark aseguran que la afirmación de la estrella acusándoles de sabotear la actuación del pasado es "difamatoria", y agregan también que es "escandalosa y francamente absurda". Tal y como adelantó TMZ el domingo de Año Nuevo, el entorno de Mariah dijo que su auricular no funcionaba, pero ignoraron las advertencias e incluso condujeron falsamente a la cantante a creer que todo funcionaría bien cuando llegara al escenario.

"En muy raras ocasiones hay errores técnicos que pueden ocurrir con la televisión en directo, sin embargo, nuestra investigación inicial ha indicado que DCP no tuvo responsabilidad en el rendimiento de la señora Carey", dijo uno de los portavoces de la empresa, que añade que la cantate se negó a hacer una prueba de control de sonido y que había suficiente sonido en el escenario para que ella oyera perfectamente la música. "Queremos ser claros, tenemos el máximo respeto por la Sra. Carey como artista y reconocemos sus tremendos logros en la industria", añadió Dirk Clark.

