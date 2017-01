¡Éstas fueron nuestras virales más vistas! ¿Cuál te impactó más?

Este año estuvo lleno de noticias impactantes que le dieron la vuelta al mundo. Desde lo más divertido, hasta lo más triste, hacemos un recuento de las diez historias virales más leídas del 2016.

10. Pitbull y Nick Jonas, 'chambelanes' en los XV Años de ¡6 millones de dólares!

Maya Henry fue la quinceañera del año (sin contar a Rubí) y es que la chica, quien vive en Estados Unidos, tuvo una fiesta para 600 invitados en la que los lujos sorprendieron a muchos. La chica no sólo tuvo a Pitbull y Nick Jonas como parte del show, sino que eligió como makeup artista a Rolando Santana, famoso por trabajar con Kylie Jenner y Kim Kardashian.

La familia de la festejada llegó a la fiesta en lujosos Rolls Royce y, al final, los padres se gastaron cerca de 6 millones de dólares cubriendo las expectativas de su pequeña, según ellos mismos contaron al Daily Mail. “Estamos muy emocionados por lo que el futuro traerá para Maya”.

9. El papá más celoso del mundo y la tierna respuesta de su hija



John Tierney se hizo famoso en las redes gracias al divertido video en el que le contaba a su pequeña Grace, de cuatro años, el terrible destino que le esperaba a quien intentara ser su novio. Ella, con la inocencia propia de su edad, no puede creer que su padre le esté prohibiendo tener una pareja en el futuro con advertencias un tanto drásticas.

“¿Qué pasa si quiero tener un novio?”, le pregunta ella desde el asiento trasero del auto en el que viajan, “Papi le va a romper las piernas”, le responde él con una sonrisa. El clip hizo que muchos padres se solidarizaran con los celos de John y, aunque saben que es una batalla perdida, reconocieron que al menos hay que lucharla.

8. Un vestido de novia de 13 millones de pesos, 900 invitados… la boda de la que todo el mundo habla

El enlace matrimonial de Madina Shokirova, hija del magnate petrolero Ilkhom Shokirova, fue noticia en todo el mundo gracias al lujo que caracterizó cada detalle de la boda. Desde el vestido diseñado por Ralph & Russo de su edición Haute Couture valuado en 500,000 libras esterlinas (algo aproximado a 13 millones de pesos mexicanos), hasta un espectáculo de más de $480,000 dólares (aproximadamente $9,600,000 pesos mexicanos), a esta unión no le faltó nada.

Las fotos de la boda de ensueño comenzaron a circular en redes sociales y, como era de esperarse, le dieron la vuelta al globo debido a todo el lujo que se podía presenciar en ellas. Muchos de los afortunados invitados dejaron ver en sus instantáneas un poco de la increíble decoración y de lo bien que la pasaron en esa noche tan especial.

7. Te has quedado con ganas de Gianluca Vacchi... ¡Y lo sabes! ¡Diez datos!

Cuando Gianluca conquistó las redes sociales con su excéntrica forma de vivir, ¡obvio, quisimos saber más de él! Este recuento de su estilo, sus actividades favoritas, sus locuras más atrevidas y la mujer que ha conquistado su corazón, es perfecta para que termines de conocer a este italiano que fascina a todo el mundo.

Por ejemplo, ¿sabías que él inventó el pajama style?, ¿o que es amigo de Zac Efron y Michelle Rodríguez? Esas y otras curiosidades, fueron reveladas en este divertido conteo que, si todavía no revisas, tienes que leer.

6. El empresario brasileño Roger Agnelli y toda su familia fallecen en trágico accidente aéreo

Una historia que conmocionó no sólo a Brasil, sino al mundo entero. El 19 de marzo, mientras se dirigían a una boda, Roger Agnelli, su esposa Andrea Agnelli, los dos hijos de la pareja, Joao y Anna Carolina, el yerno del empresario, Parris Bitencourt, su nuera Carolina Ambroso Marques y el piloto de la aeronave, murieron luego de que la avioneta en la que viajaban se desplomara minutos después del despegue.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff lamentó el fallecimiento del empresario y resaltó su contribución a la economía del país: “Agnelli dedicó su carrera profesional a las grandes empresas brasileñas, siempre comprometido con el desarrollo del país. Perdemos a un brasileño de extraordinaria visión emprendedora. En este momento, manifestamos nuestra solidaridad a sus parientes y amigos”.

5. La trágica muerte del príncipe Filippo Corsini a los 21 años

Otro momento triste del año fue cuando nos enteramos de la muerte de Filippo Corsini, heredero de una de las familias de la nobleza italiana. El chico de sólo 21 años falleció en noviembre al ser atropellado por un camión mientras se dirigía a la escuela en bicicleta en Londres, en donde cursaba un BA en International Business.

La familia Corsini es una de las más antiguas de Florencia y entre su árbol genealógico se puede encontrar al Papa Clemente XII. “Siempre estaba sonriendo, era un buen amigo. Me enteré de su muerte y me quedé en shock”, aseguró uno de sus amigos al Daily Mail en aquel momento.

4. El estremecedor testimonio de Ximena, sobreviviente del vuelo del Chapecoense

Tras darse a conocer el desplome del avión en el que viajaba el equipo de futbol brasileño Chapecoense, una de las sobrevivientes dio su testimonio. La chica es Ximena Suárez, quien trabajaba como auxiliar de vuelo y que narró los últimos segundos que recuerda tras haber sido rescatada de los escombros.

El accidente dejó un saldo de 71 muertos y seis heridos, entre ellos, Ximena, quien contó su experiencia a El Colombiano: “El avión se apagó por completo y tuvo un fuerte descenso, seguido de un gran impacto”.

3. ¿Lo reconoces? HOLA.com te muestra la impresionante transformación de Gianluca Vacchi y te cuenta los motivos

Gianluca no siempre fue el millonario excéntrico que hoy conocemos y que ha encantado al Internet. Hace algunos años, el empresario llevaba una vida mucho más tranquila y lejos de los reflectores. ¿Qué lo hizo cambiar? Durante una entrevista en 2014, explicó cómo encontró en las redes sociales la manera de comunicar de manera seductora.

“La vida es todo seducción. Por eso yo estaba marginado en las redes sociales, porque no veía ese contenido seductor. En cambio, he entendido que en el ámbito de las redes puede también haber grandes obras de seducción comunicativa, que es lo que al final he hecho”, aseguró en aquel entonces quien ocupa también ocupa el segundo lugar de nuestro conteo.

2. Lo que no sabes de Gianluca Vacchi, el fenómeno en redes sociales al que todos quieren ver bailar

Ésta fue la primera vez que nos cautivó. Con un baile al lado de su novia, la guapa Giorgia Gabriele, y el sol de Ibiza de fondo, el empresario nos mostró lo divertido que suele ser su verano. A partir de ese clip, el cual reunió más de 11 millones de reproducciones en Instagram, no le perdimos la pista y con cada video que subía, era una razón más para hablar de él y de descubrir un poco más de esa vida tan particular que lleva.

Gracias a esa publicación, Gianluca pasó de los doscientos mil seguidores en Instagram a los dos millones y el resto, es historia, pues ahora no podemos imaginarnos las redes sociales sin este hombre, ¿no crees?

1. Cuidadora de gorila al fin explica qué hacía realmente el animal con el niño

En junio, la muerte del gorila Harambe en el zoológico de Cincinnati sacudió al mundo. El animal tuvo que ser sacrificado luego de que un niño de 4 años cayera a la fosa en la que vivía y, al ver la amenaza, los miembros del staff tomaron la dura decisión de acabar con la vida del animal antes de que lastimara al pequeño.

La polémica en las redes sociales era inevitable y, mientras que algunos defendían la decisión humana, otros lamentaron la muerte del mamífero. Ante la discusión, Amanda O’Donoughue, experta en esa especie, explicó que lo que el gorila estaba haciendo era defender su territorio y, de no haber acción oportuna por parte de sus cuidadores, probablemente el destino del niño hubiera sido fatal.

