Este profesor ha dado a sus alumnos reprobados un discurso que te pondrá a reflexionar

Pablo Poó Gallardo, un profesor de secundaria en Andalucía, decidió enviar un mensaje a sus alumnos reprobados a través de un video. Sin imaginarlo, sus palabras no sólo han llegado a esos chicos, sino también, a miles de personas que lo han visto en Youtube y que han ayudado a que el clip se haya vuelto viral.

"Su problema no es de capacidad, es de esfuerzo" es una de las ideas con las que arranca quien imparte Lengua y Literatura. Con un semblante serio, el joven maestro trata de hacer entender a sus chicos lo difícil que es la vida y la razón por la que es importante tener herramientas para enfrentarla.





"Siempre me preguntas lo mismo: '¿Para qué quiero estudiar si yo voy a trabajar en el campo?' o '¿Para qué quiero estudiar Lengua si voy a ser peluquera?'. No sabes nada de la vida; y no lo sabes porque lo tienes todo", continúa Pablo, quien hasta ahora ha logrado más de 46 mil reproducciones.

Entre sus reflexiones, está la de conseguir que los jóvenes se den cuenta de que ahora todo es sencillo para ellos pues, como lo explica, tienen todo en casa y su única tarea es estudiar pero, como todos descubrimos al crecer, se trata sólo de una etapa que nos prepara para lo más difícil. "La vida no tiene nada que ver con la burbuja utópica en la que nos envolvemos durante toda la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). La vida no te espera, no te comprende y no te hace recuperaciones".

El clip de casi cuatro minutos y medio cierra con el compromiso del profesor de hacer que sus alumnos no sólo pasen la materia, sino que se lleven algo de ella para siempre. "A mí me importas de verdad porque nuestra relación no se acaba cuando cumplas dieciséis, yo he firmado contigo un contrato de por vida", cierra el autor del libro La Mala Educación.

