George Michael deja una herencia de 120 millones de euros, ¿para quién será?

Tras la muerte de George Michael el pasado domingo, empiezan a surgir los interrogantes sobre quién (o quiénes) serán los beneficiarios de su millonaria herencia. Según algunos medios británicos, la cifra ascendería a 120 millones de euros, y será repartida entre organizaciones benéficas y los ahijados del cantante.

VER GALERÍA



El cantante George Michael, hallado muerto en su casa debido a un fallo cardíaco



Las dramáticas palabras de Fadi Fawaz, pareja de George Michael, tras 'encontrarlo muerto en la cama'

La fortuna de George Michael incluiría propiedades inmobiliarias por todo el mundo (dos en Londres valoradas en 14 millones; una en Nueva York, de 3 millones y otra en Australia, de 3 millones y medio) y una amplia colección de arte que incluye piezas de Banksy, Damien Hirst y Tracey Emin, que el artista fue reuniendo durante su relación con el marchante de arte Kenny Goss, con quien estuvo trece años.

La estrella británica no tenía hijos, por lo que el destino de su herencia todavía no se ha confirmado aunque sus ahijados son los primeros candidatos a hacerse con el jugoso legado del artista. George era padrino de Roman y Harley Moon Kemp -de 23 y 27 años-, hijos de su amiga Shirlie Holliman y Martin Kemp, bajista de Spandau Ballet. Fue George Michael quien les presentó y, como cuenta Roman en su cuenta de Twitter, fue quien insistió a Shirlie para que llamara a Martin, dando pie a la relación. "Las palabras no pueden expresar lo tristes que estamos, la semana pasada le vi riéndose y feliz. Mi corazón está roto por perder a alguien tan especial", escribió Shirlie, que después de más de 30 años de amistad sintió la pérdida de George como si de un miembro de su familia se tratara.

VER GALERÍA



También la ex Spice Girl Geri Halliwell puede verse incluida en el testamento: su hija Bluebell era la ahijada de Kenny Goss, expareja del artista, y la familia mantenía una estrecha relación con el cantante. Geri Halliwell incluso llegó a contar en alguna ocasión que, tras su salida del grupo, estuvo viviendo en casa de George y Kenny. Una situación que ella misma describió como "muy al estilo Will y Grace".

George también era padrino de los dos hijos de su primo Andros. Uno de ellos, James Kennedy, DJ británico, ha publicado un triste mensaje en Instagram, en el que lamenta haber perdido el contacto con su padrino en los últimos años. "No puedo creer que esto haya pasado, por favor, cuídame desde el cielo, padrino", escribía James.

VER GALERÍA



Las organizaciones benéficas eran una parte muy importante de la vida de George, que era conocido por haber sido una persona muy generosa. La fundación de Elton John contra el sida, Childline, que ayuda a menores de edad, o la organización de enfermeras que apoya a enfermos de cáncer Macmillan Cancer Support, fueron algunas de sus organizaciones favoritas en vida y podrían aparecer también entre sus últimas voluntades.

Además, se cree que sus hermanas Melanie y Yioda, además de su pareja Fadi Fawaz, también podrían formar parte del testamento.