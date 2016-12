Doda Miranda, ¿enamorado de nuevo tras su divorcio de Athina Onassis? La heredera de Aristóteles Onassis y el jinete brasileño se separaron la pasada primavera tras once años de matrimonio

“Realmente estamos en una tormenta, pero no voy a renunciar a mi amor. No va a ser fácil y voy a luchar hasta el final”. Con estas palabras de Álvaro de Miranda –que publicó el medio brasileño Época- se anunciaba, el pasado mayo, que sus once años de amor con Athina Onassis no atravesaban su mejor momento. Siete meses después y en medio de una hermético proceso de divorcio con la única heredera de Aristóteles Onassis, ¿está enamorado de nuevo el jinete brasileño?

Fotografías con corazones, grandes sonrisas y complicidad es lo que ha mostrado Doda -como se conoce a Álvaro de Miranda- en sus redes sociales durante la última semana. Unas imágenes en las que sale junto a Denize Severo, una presentadora de televisión que ahora es conocida por ser reportera de un popular programa que conduce el periodista brasileño Amaury Jr.

Según el medio Veja Sao Paulo, el que durante años había sido el gran amor de Athina Onassis y la presentadora se conocieron hace dos meses cuando ella fue a cubrir un evento de hípica en el que él participaba. Ella dejó muestra de este evento en sus redes, el pasado 9 de octubre, posando con el jinete en el torneo de Salto Internacional en la Sociedad Hípica Paulista. Semanas más tarde, volvieron a dejarse ver juntos, esta vez en una velada en la que también estaba el futbolista Kaká, muy amigo del jinete.

El mismo medio cuenta que a principios de diciembre fueron vistos juntos durante una cena romántica en un restaurante italiano de la ciudad. En esta cita al parecer también estuvo Viviane Miranda, la hija que el jinete tuvo con Cibele Dorsa antes de su matrimonio con Athina, quien –según él mismo contó durante una entrevista en ¡HOLA! en febrero de 2015- había sido como una madre para ella durante estos años.

“Vivienne está con nosotros desde siempre. Athina ha ejercido de madre con ella, porque después de mi ruptura con Cibele (que falleció en 2011) nos dieron a la niña”, contó el jinete durante esa entrevista. Vivienne, quien comparte la pasión de su padre por el mundo del caballo y de quien este presume con frecuencia en sus redes, eliminó tras la ruptura las imágenes que había compartido durante estos años con Athina Onassis y ahora posa besando la mejilla de Denize.

Rubia y de ojos verdes, esta presentadora –cuyas redes sociales siguen más de 50 mil personas, muchos de ellos han felicitado a la pareja en las imágenes que posan juntos- también es conocida por su faceta como modelo y la agencia que la representa en Brasil tiene en su ficha que su altura es de 1.72 y sus medidas son 85-69-94. De momento ninguno de los dos ha confirmado su relación y se limitan a mostrarse en redes sociales con emoticonos con forma de corazón.

Mientras, poco se sabe del punto en el que se encuentra el proceso de divorcio, ya que Athina Onassis además de heredar la fortuna de su abuelo, heredó su discreción, por lo que no concede entrevistas y sus apariciones en público se limitan a torneos hípicos. En agosto Page Six publicó que ella había contratado a uno de los mejores abogados de divorcios del mundo, el que había representado a Ivana Trump en su disputa con Donald Trump, y un mes después el jinete brasileño dio a conocer la disputa que mantienen por la custodia de Cornetto K, el caballo purasangre con el que competía Doda.