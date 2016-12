David Bisbal declara en el juzgado tras ser víctima de una presunta extorsión El cantante acudió el viernes al juzgado para declarar contra el hombre que habría utilizado su línea telefónica para extorsionarle tras hacerse pasar por él

Cuando David Bisbal dio de baja por error su línea telefónica en la primavera del pasado año, no imaginaba que quien heredaría posteriormente su número lo utilizaría en contra del artista. El almeriense ha declarado este viernes en la vista contra el hombre que presuntamente empleó su línea para extorsionarle tras haber conseguido a través del teléfono mensajes y fotos del entorno del cantante, haciéndose pasar a veces por el propio David Bisbal.

Tal y como informa Europa Press, la vista tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, donde acudió el artista -no así el acusado, que no compareció en sala-. La Fiscalía pide para él nueve meses de prisión por un delito de extorsión en grado de tentativa recogido en el artículo 243 del Código Penal, petición a la que también se ha unido la acusación particular, y el juicio ha quedado visto para sentencia.

Según declaró David Bisbal en la sala, el acusado "se hizo pasar por mí para tener información de mis amigos" y consiguió algunas fotos y mensajes "hasta que se dieron cuenta de que no era yo". Contactó con el cantante a través de un correo electrónico con la intención, "desde el primer momento", de "amenazar" y "extorsionar". "Pedía dinero y mandaba imágenes", explicó el artista, que se mostró muy preocupado por la gravedad de la situación. "Me sentí intimidado, preocupado", reconoció. No cree que esta "persona anónima" tuviera intención de arreglarlo todo y deshacerse de la línea que le fue adjudicada después de que Bisbal se diera de baja "por error". "Si a mí me pasa eso, lo primero que hago es darme de baja", aseguró.

El artista confesó su problema a un amigo, que intentó ayudarle a recuperar la línea contactando con el acusado y ofreciéndose a pagar los gastos de. "Dijo que no podía hablar y luego mandó mensajes", declaró este amigo a través de una videoconferencia, añadiendo que "se lo estaba pasando muy bien" y "quería llegar a un acuerdo económico", amenazando con hacer llegar el material que había obtenido de la línea de Bisbal (con fotografías de "algunas de personas conocidas") a una cadena de televisión.

También ha declarado la hermana del cantante, quien explicó que, al no recordar el cambio de línea, contactó con el mismo número a través de videollamada. Cuando el presunto extorsionador respondió, le dijo que era un amigo de David, ante lo cual ella no tardó en colgar e informar a su hermano de lo sucedido. Gracias a esto, pudo reconocer su rostro ante la policía. Los agentes que se encargaron de la detención del acusado en Tarragona también declararon en la sala, explicando que habían encontrado entre los datos del terminal correos electrónicos en los que se hablaba de una cadena de televisión a las que "podría interesar" las fotografías que "pidió que le enviaran".