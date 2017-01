Estos dos hermanos trabajaron 10 años para darle a su mamá el regalo de sus sueños

Daniel y Jason son dos hermanos muy agradecidos. Por más de una década han soñado con darle a su mamá el regalo de sus sueños y hace unos días por fin lo pudieron hacer. Un hermoso automóvil BMW con un gran moño, esperaba a su madre adentro del garage, un costoso regalo que a los chicos les tomó diez años de duro trabajo. Pero la reacción de la señora hace que no tenga precio.

“Dándole las gracias a nuestra hermosa mamá que ha trabajado muy duro para darnos todo en la vida. Comparado con los sacrificios que ella ha hecho por nosotros a través de los años, esto no es nada. Éste es un pequeño regalo para demostrarle lo mucho que apreciamos todo lo que ha hecho por Jason y por mí. He querido hacer esto por diez años y hoy, un sueño de hace mucho tiempo se volvió realidad. El trabajo duro se ve recompensado y eso es algo que mamá nos enseñó desde que éramos muy jóvenes y nunca lo vamos a olvidar”, escribió Daniel en su cuenta de Instagram junto al conmovedor video.





En el clip se puede ver a los hermanos junto a su madre, afuera de su casa en Sídney. Ahí, Daniel le dice: “Oye mamá, ¿te acuerdas como por años has querido un BMW? ¿Un coche nuevo?”. Entre bromas, Daniel señala al garage y le dice: “Ahí hay algo para ti”. Inmediatamente la señora comienza a emocionarse y solo repite sorprendida: “¡No!”. Rápidamente Daniel le responde: “¡Es tuyo!”, mientras ella dice: “¡No me pueden hacer esto!”. Mientras repite la negativa sorprendida, la señora no puede evitar caminar hacia el elegantísimo automóvil con un enorme moño rojo encima de él.

La voz de esta nena autista de solo 10 años ha conmovido al mundo con su versión de Hallelujah

¡Época de dar! Un grupo de alumnos juntó dinero para poder dar a su profesor un lindo regalo

Con un poco de ayuda de Jason, la mamá acepta acercarse al BMW 3 series, que en definitiva se ha convertido en uno de los regalos más emocionantes de esta temporada.