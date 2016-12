Shakira y Piqué, ¿cambio de planes por Navidad? El hermano de la artista ha explicado los motivos por los que la familia habría tenido que modificar su viaje para disfrutar de las fiestas

Hace unos días vimos a Shakira y Gerard Piqué en el aeropuerto Barcelona-El Prat acompañados de sus hijos, Milan y Sasha, para poner rumbo a sus vacaciones navideñas. Según anunciaron varios medios deportivos, su destino era Colombia, ya que hasta ahora, en los seis años que llevan de relación, el defensa del FC Barcelona no había viajado a la tierra de la cantante para conocer a su familia, sus amigos y visitar Barranquilla, entre otros muchos lugares que marcaron su infancia y adolescencia. Sin embargo, parece que sus planes eran otros.

Tras hacer una primera escala en Miami, la pareja habría puesto rumbo a las Bahamas, donde están disfrutando de las altas temperaturas y el sol junto a sus dos pequeños. Según informa el diario Mundo Deportivo, la artista y el central azulgrana se están alojando en el Atlantis Paradise de Nassau, el mismo hotel en el que Leo Messi pasó unos días tras la pasada Copa América antes de incorporarse de nuevo al equipo. Se espera

VER GALERÍA

Las vacaciones de la pareja están provocando muchos comentarios, ya que son muchos los que se han extrañado de que no fueran directamente a Colombia para disfrutar de la Navidad además de aprovechar para estar con la familia en el cumpleaños de la madre de Shakira, que precisamente es el próximo domingo, 25 de diciembre. ¿Irán finalmente para despedir el año?

Mientras los fans de la intérprete de Chantaje especulan sobre las razones que les han llevado a tomar esta decisión, el hermano de Shakira, Tonino Mebarak, ha hablado al respecto y ha explicado que la salud del pequeño Sasha pudo ser la razón para que la cantante no haya visitado todavía su tierra natal. “El vuelo se canceló al final, pero ella lo está pensando. No sé por qué... por el niño, que está enfermito”, explicó Tonino a un grupo de periodistas que le preguntaron si conocía las razones de su decisión de última hora. "¿Vendrá a Barranquilla?", le dijeron, a lo que él contestó: "Por ahora no. Vamos a ver si viene en los próximos días... No sabemos nada, ni siquiera ella", añadió el hermano de la artista colombiana.

- ‘¡Todo bajo control!’, Shakira agradece el apoyo mientras Sasha 'estuvo enfermito’

- Han nacido dos estrellas: Ellos son...¡Sasha y Milan Piqué!

- Shakira y Gerard Piqué se construyen otra casa en Barcelona

A principios del pasado mes de noviembre, el hijo menor de Shakira y Piqué tuvo que estar varios días hospitalizado debido a una infección, motivo por el que la artista canceló varios compromisos profesionales para estar a su lado. "Gracias a todos por los mensajes cariñosos a Sasha durante los días que estuvo enfermito. ¡Ahora todo bajo control y con la alegría de siempre!”, escribió la intérprete de La Bicicleta en su perfil personal de las redes sociales para mostrar su agradecimiento por el apoyo que recibió en aquellos días.