¡Época de dar! Un grupo de alumnos juntó dinero para poder dar a su profesor un lindo regalo

La época de navidad es ideal para dar y mostrar el cariño por una persona especial. Con esto en mente, los chicos Edgewood High School en West Covina, decidieron reunir dinero para poder sorprender a Taylor Kerby, su profesor de psicología. El simpático maestro que durante el detalle luce un chaleco navideño, muy de acuerdo con la temporada, no puede creer el dulce gesto de sus alumnos.

Todo comenzó cuando a principios del ciclo escolar, el Sr. Kerby dijo que le gustaban los tenis rojos de uno de los alumnos. “Dijo que le gustaban los Vans de uno de mis compañeros el primer día de clases, así que cooperamos y le compramos su propio par”, escribió una de las chicas de la clase cuando compartió el video en su cuenta de Twitter.





“¡Oh por Dios!”, es la primera reacción del profesor mientras abre el lindo regalo, “Chicos esto es muy dulce. Me encantan”. Por supuesto, los alumnos no se iban a conformar sin que el profesor se los probara, lo que hace gustoso frente a ellos. Por supuesto, a los chicos no se les escapó el detalle de que su profesor usaba dos calcetines diferentes, por lo que el Sr. Kerby tuvo que confesar que no tiene ni un solo par que sea juego, algo que divirtió a los chicos.

Ellos reciben cada año cientos de cartas dirigidas a Santa Claus y ¡las responden todas!

Panda vs hombre de nieve, ¡una batalla muy divertida que tienes que ver!

Conmovido por el gesto, el profesor compartió en su cuenta de Facebook: “Hace como tres meses, durante una clase, le dije a un alumno que me gustaban sus Vans rojos. Sin pensarlo, le dije a los estudiantes que yo tuve unos zapatos parecidos, que en verdad me gustaban, pero que por mi gran “codez” no había comprado unos nuevos. Hoy, mi clase de la 6° hora me los regalo por navidad. Juntaron dinero para comprarme un nuevo par de Vans rojos. En verdad, son el par de zapatos más bonito que he tenido en mucho tiempo. Estoy muy conmovido porque se acordaron y por su generosidad. ¡Feliz navidad sexta hora!”.