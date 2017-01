Estos chicos lograron resumir las mejores canciones del 2016 en solo 4 minutos

Diciembre se fue y con él se llevó el 2016 para darle la bienvenida al año nuevo. Sin embargo la melancolía siempre existe, por lo que seguramente aún te encuentras haciendo un recuento mental de los mejores momentos que viviste, y ¿qué sería un buen recuerdo sin música de compañía?

El 2016 nos regaló excelentes temas que formaron parte de nuestros mejores momentos, por lo mismo es importante celebrar y reconocer a la gran lista de artistas que con sus canciones hicieron ameno, divertido e inolvidable cada instante de nuestro año. Los youtubers Belly Basarte y David Rees pensaron en esto y utilizaron su talento para crear una recopilación con las mejores canciones del 2016 de una manera muy especial: cantando 55 temas en sólo 4 minutos.

El resultado fue una canción totalmente nueva, que gracias a la creatividad de ambos, triunfó de manera inmediata, convirtiéndose viral en redes sociales. En menos de dos días, el video de estos jóvenes superó las 2 millones de reproducciones en Facebook y fue compartido más de 100 mil veces. El mashup incluye temas como La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira, Hymn for the Weekend de Coldplay, Let me love you con Justin Bieber y Duele el corazón de Enrique Iglesias, entre otras.

David Reese vive en Salamanca y con tan sólo 22 años se ha convertido en un personaje de las redes sociales, gracias a su talento y su pasión por la música, más de 40 mil personas siguen sus proyectos. Bely Basarte es una madrileña de 24 años que con casi 210 mil suscriptores, se ha convertido ya, en uno de los referentes musicales de YouTube. Ambos protagonistas se conocieron este año en un encuentro con otros personajes de las redes sociales, y allí surgió la idea de este mashup que sin duda, logró despedir el año de la mejor manera.

