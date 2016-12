Panda vs hombre de nieve, ¡una batalla muy divertida que tienes que ver!

Durante los últimos días, Toronto ha registrado temperaturas muy bajas que han incluido varias nevadas tapizándose de blanco en todos sus rincones incluyendo el zoológico, en donde muchos de los animales se han refugiado del frío en sus guaridas. Sin embargo, Da Mao, el enorme panda que vive ahí, disfruta mucho de estos días, razón por la que sus cuidadores decidieron hacerle un “amigo” y construyeron un enorme muñeco de nieve en el espacio que habita.

Con lo que no contaban, era que al oso no le agradaría nada la visita y la convertiría en toda una batalla, una en la que, por cierto, no saldría tan bien librado. Desde que lo ve, Da Mao se abalanza con sus garras hacia el hombre de nieve pero, al ver que no le hace mucho daño, decide atacarlo desde arriba y se le monta hasta tener sus cuatro patas en la cabeza de su contrincante.





Y si crees que el hombre de nieve se quedó muy tranquilo ante el ataque, entonces tienes que ver su “respuesta” y la forma tan divertida en la que el panda sale perdiendo de esta batalla que fue capturada en video gracias a las cámaras de seguridad del zoológico. Al darse cuenta del momento, los miembros del staff decidieron compartirlo en Facebook, en donde ha sido compartido más de 16 mil veces, así como en Youtube, canal en el que suma más de 800 mil reproducciones.

Sin duda fue un encuentro agotador, pero el clip está dando minutos de diversión a mucha gente que, además, aplaude la labor de los cuidadores del zoológico al darle algo entretenido que hacer al oso panda. Él, por su parte, seguramente querrá pronto la revancha y esperamos que la haya y sea igual de entretenida que esta pelea.

