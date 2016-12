Ellos reciben cada año cientos de cartas dirigidas a Santa Claus y ¡las responden todas!

Jim Glaub y Dylan Parker han vivido en el mismo lugar en Manhattan desde hace años, pero fue en 2010 cuando misteriosamente, comenzaron a llegar a su hogar cartas dirigidas a Santa Claus. Conmovidos por las peticiones que los pequeños hacían, la pareja decidió comenzar a escribir de vuelta y tratar de ayudar con algunos de los deseos.





Desde entonces, cada Navidad los dos se preparan para responder una a una, las casi 400 cartas que reciben las cuales, en su mayoría, vienen de niños de escasos recursos que, más que juguetes, piden tener un pavo para Noche Buena, estar mejor de salud o algún juguete para sus hermanos. “Es más emocional de lo que uno podría pensar. Aun cuando las cartas no son tristes, la expectación me hace sentir triste. Si las cartas siguen ahí en Navidad, me siento muy culpable”, contó Parker al Daily Mail.

Es por eso que Jim y Dylan decidieron crear un proyecto llamado Miracle in 22 Street (calle en la que viven), con el que piden ayuda a sus familiares y amigos para poder responder a tiempo cada una de las misivas y llevar regalos a todos los peques posibles. La reacción ha sido increíble y, a través del grupo que han creado en Facebook, reciben a diario mensajes de extraños ofreciéndose a ayudar a terminar esta tarea digna de Papá Noel.





Ahora, junto con la organización Be an Elf, la cual reparte cada Navidad regalos a niños en necesidad, estos dos representantes de Papa Noel realizan su labor con gran emoción y logran llegar a todos los que les escriben. “¡Todas las cartas han sido respondidas, cerca de 400 familias tendrán una maravillosa Navidad! ¡El mundo es muy bueno! ¡Gracias!”, escribió Glaub hace unos días en Facebook para contar lo bien que es fue este año.