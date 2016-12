Ocho hermanos, una coreografía navideña y este video que se ha vuelto viral

¡Un regalo para toda la vida! Eso es lo que estos ocho hermanos han querido darle a sus padres desde hace cinco navidades y cada año, graban una divertida coreografía para presentársela antes de la cena. Curiosamente, la de esta ocasión se ha vuelto viral mostrando el gran talento que tienen estos chicos, no sólo para bailar, sino para ponerse de acuerdo.

Y es que, quien tiene hermanos, sabe que no es nada sencillo estar de acuerdo en todas las decisiones que se toman, mucho menos cuando son tantos. Sin embargo, estos ocho chicos han sabido entenderse y, aunque aceptan que hay rencillas, al final siempre logran tener listo el regalo para sus padres.





“Este año mi hermana y yo hicimos la coreografía. Empezamos el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias, ensayamos todo el sábado y lo grabamos el domingo”, contó a ABC News Ammon, hermano mayor y líder del grupo. Para sorprender a sus padres, este año eligieron los temas Dance of the Sugar Plum Fairy de Pentatonix y la clásica All I Want For Christmas is You de Mariah Carey.

Según cuentan, conforme han pasado los años, han intentado hacer coreografías cada vez más complejas y definitivamente requieren de más tiempo para aprendérselas. Lo bueno, es que entre todos hay una excelente relación y disfrutan mucho de pasar tiempo juntos, razón por la que aman que llegue esta época del año.

